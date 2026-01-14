Avilés, principal puerto pesquero de Asturias: lidera en volumen de descargas y valor económico en diciembre

Avilés es el principal puerto pesquero de Asturias y así quedó reflejado en las cuentas del pasado diciembre, tanto por volumen de descargas como por valor económico, según los datos oficiales que maneja la Dirección General de Pesca del Principado. En ese mes, las lonjas asturianas registraron un total de 756.119,13 kilos de pescado, con un valor de 4.982.126,07 euros. De esa cifra global, 582.357,22 kilos, valorados en 3.318.706,29 euros, se descargaron en el puerto de Avilés, lo que confirma su papel central dentro del sector pesquero regional.

Ahora la flota se enfrenta a un nuevo año con incertidumbre. La rula de Avilés depende de cuatro grandes pesquerías que son las del bonito del norte, el bocarte (anchoa), la xarda (caballa) y la merluza. Las tres primeras son estacionales mientras que la de la merluza se realiza durante todo el año.

En el caso de la xarda se enfrentan a duras restricciones (de un 70%) impuestas por la Unión Europea en el último reparto de cupos. La merluza fue, con diferencia, la especie más relevante. En diciembre se descargaron en Avilés 322.873,35 kilos, con un valor de 1.970.858,57 euros, frente a los 354.973,60 kilos y 2.170.496,01 euros contabilizados en el conjunto de Asturias. Estos datos sitúan a Avilés como el principal punto de entrada de la merluza capturada en la región.

El precio medio de la "reina" de los mares fue de 6,10 euros el kilo. Tras el último –y polémico– reparto de cuotas impuesto por la Unión Europea, la merluza se mantiene como estaba, con una cuota suficiente para la flota asturiana, según el sector. "En el caso de la bacaladilla hay una reducción de más del 40 por ciento que va a dificultar la planificación anual de los arrastreros que andan a la pareja, que son de Avilés", explicaba días atrás el presidente de la Federación de cofradías, Adolfo García.

Junto a la merluza, destacan otras especies que aportan grandes cantidades de kilos a las lonjas de Avilés. Es el caso, precisamente, del lirio o bacaladilla, con 45.205,25 kilos, y del jurel.

Estas especies tienen un precio medio más bajo, pero sostienen una parte fundamental del volumen total desembarcado. También sobresale la pota voladora, con 51.270,30 kilos en Avilés, una cifra idéntica a la registrada en el conjunto de Asturias, lo que indica que toda la comercialización de esta especie durante el mes se realizó en el puerto avilesino.

Marisco

Frente a este modelo basado en el volumen, otros puertos asturianos concentran una parte significativa de las especies de mayor valor unitario. El percebe, por ejemplo, alcanzó en Asturias un total de 11.081,67 kilos y 612.385,43 euros, mientras que en Avilés se subastaron 725,10 kilos, con un valor de 30.655,41 euros (se subastó a 42 euros de media).

Este dato evidencia que la mayor parte del percebe capturado en Asturias no se comercializa en Avilés, sino en otros puertos, y que el valor económico regional se ve muy influido por especies de alto precio unitario con menor peso en Avilés.

Dieciocho kilos de angula a un precio medio de 1.274 euros

La angula sigue la tendencia de una mayoría de especies presentes en la rula de Avilés, si bien en este caso está presente únicamente en los datos regionales, con 96,29 kilos y un valor de 106.561,33 euros. En este caso, en la rula de San Juan de la Arena, una de las principales plazas anguleras de Asturias, se vendieron en diciembre 18,17 kilos angula. El precio medio por kilo fue de 1.274 y el máximo registrado de 13.000 euros, que se corresponden al precio récord registrado en la primera subasta de esta costera, que se celebró el 19 de diciembre.

Kiko García, del restaurante Casa Monterrey de San Esteban, pagó entonces a 13.000 euros el kilo por los primeros gramos de la ángula rulados esta mañana. "Se lo merecen porque es un oficio duro y poco valorado", aseguró el hostelero tras la puja inicial. Desde entonces hasta finales de diciembre, en La Arena su subastaron 18 kilos de este codiciado manjar.