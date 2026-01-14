Los avilesinos demandan mejoras en su fachada marítima: piden más carriles bici, alejar el tráfico pesado y eliminar las naves abandonadas del paseo de la Ría
La margen izquierda del estuario concentra críticas por la falta de infraestructuras básicas como urinarios o fuentes a pesar de los elogios por su cuidado
El paseo a la orilla de la ría de Avilés se ha convertido en uno de los espacios más frecuentados por vecinos y visitantes, ya que resulta ideal para que muchas personas puedan disfrutar de una buena caminata en los días que el tiempo lo permite. Se trata de una zona tranquila, agradable y bien integrada en el entorno urbano, aseguran los habituales, lo que anima a salir a desconectar y disfrutar del paisaje. Los más aficionados al deporte aprovechan para correr por el entorno o salir en bicicleta, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el ambiente es más relajado. Sin embargo, no todo son aspectos positivos: una mañana con los usuarios del popular paseo avilesino ha permitido recabar un buen puñado de quejas acerca de la falta de servicios básicos como "urinarios o fuentes", según comentó Juan Alberto Suárez, una carencia que, para muchos, resta comodidad al recorrido.
A pesar de estas deficiencias, el lugar está muy cuidado y tiene vistas increíbles, algo que los usuarios valoran de forma muy positiva. Suárez hace ese paseo de manera habitual hasta Corvera y cree que "la acera es muy amplia. Pero si hay algo que quiero destacar es el hecho de que no haya carril bici en la parte de la antigua rula".
Para este vecino, la ausencia de una infraestructura específica para bicicletas genera situaciones complicadas tanto para peatones como para ciclistas. Afirmó que eso hace que sea "muy peligroso, pues hay muchos camiones. Incluso hay veces que pasan grandes grupos de ciclistas y llegan a colapsar el tráfico". Esta convivencia forzada entre vehículos pesados, ciclistas y peatones provoca momentos de tensión y resta seguridad al paseo. Añadió que, a causa de eso, "mucha gente puede pasear tensa en vez de disfrutar del camino", algo que va en contra del espíritu de ocio y disfrute con el que fue concebido este espacio.
Además, otro de los grandes problemas que los viandantes encuentran en el paseo por la ría de Avilés es la falta de baños públicos, una demanda recurrente entre quienes recorren varios kilómetros a pie. Solo hay uno hacia la mitad del recorrido y lleva varios años sin funcionar, lo que obliga a muchos usuarios a buscar alternativas fuera del propio paseo: "Pero es normal que no los pongan, pues la gente no sabe cuidarlo", aseguró Juan Alberto Suárez, resignado ante esta situación.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Para José Murias "está muy bien el paseo, aunque no haya urinarios, pues te paras en una cafetería cercana y le damos un poco de vida a la hostelería de la ciudad", destacando así el impacto positivo que el flujo de paseantes tiene en los negocios de la zona.
Otros vecinos tienen muy claro qué harían para hacer del paseo un lugar todavía mejor y más atractivo. "Podrían quitar todas las naves, que muchas hay abandonadas, construir otro tipo de edificios y darle más provecho al lugar". Esa es la opinión de Carmen González y de José Ángel Escaso, quienes consideran que la transformación del entorno podría suponer un impulso importante para la ciudad. Ambos cinciden en que "sería algo a muy largo plazo, pero el primer paso hay que darlo. Si lo pudieron hacer en Málaga, ¿por qué no nosotros?", concluyen, apelando a la necesidad de pensar en el futuro y de apostar por un desarrollo más ambicioso del entorno de la ría.
