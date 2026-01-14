Castrillón destinará 200.000 euros al contrato de los conserjes del Valey

El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el servicio de control de accesos del Valey, el centro cultural del concejo, para los próximos dos años. El contrato, por un valor de 210.133,44 euros, contempla, además del citado servicio de control, la dinamización de actividades juveniles, portería, personal de sala y taquilla, y atención de salas y dependencias. Cabe recordar que el teatro del Valey lleva cerrado desde junio desde el 2024 tras las complicaciones en las obras de reparación de su cubierta. En principio la intervención tan solo iba a durar unas diez semanas, pero una inundación causada por no proteger la empresa adjudicataria de esos trabajos el techo del edificio tras una noche de fuertes lluvias provocó que, hasta hoy, no se haya vuelto a usar el teatro del centro.

Tras la inundación, desde el Consistorio se ha apostado por una reforma integral del centro cultural, para así cortar de raíz todos los problemas de filtraciones que tenía. "Imagínate que tienes una casa y ves que, desde el primer día, tiene goteras, pero no las reparas. Claro, después de once años tienes que poner calderos por todos lados. Nosotros cogimos el proyecto de cambiar el sistema de climatización del Valey, pero pasó lo que pasó. Pero, independientemente de esos daños que se produjeron por la inundación, que son graves, vimos que había muchas más cosas que no estaban presupuestadas. Y claro, para poder repararlas hace falta dinero y, por consiguiente, presupuestos", analizó Eloy Alonso, alcalde del concejo, el pasado mes de octubre en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.