Castrillón se une por las "canastas solidarias" de la asociación Galbán

Presentación de la carrera. | A. C.

Presentación de la carrera. | A. C.

Castrillón acoge este domingo, a partir de las 17 horas, la tercera edición de la iniciativa "Canastas solidarios", un partido solidario entre padres e hijos que cuenta con la colaboración de clubes como el Club Baloncesto Castrillón y la Atlética Avilesina. Todo lo recaudado en la cita, que el año pasado ya tuvo una gran acogida, se destinará a la asociación Galbán. El encuentro se celebrará en el polideportivo de Piedras Blancas y, para poder participar se deben donar cinco euros y, si se quiere asistir al encuentro como público, la entrada es de dos euros. "Hemos decidido repetir la experiencia como previa a la carrera Galbán y esperamos que sea como el año pasado, una jornada solidaria y de confraternización", señaló Iván Álvarez, presidente de la Hermandad de la Santa Cruz.

