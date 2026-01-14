El CIFP Avilés exporta talento en redes y automatización a Polonia e Italia
Alumnos de los ciclos de Sistemas Microinformáticos y Redes y de Automatización y Robótica Industrial CIFP Avilés han iniciado una estancia formativa en una empresa italiana como parte de su currículo educativo dentro del marco del programa Erasmus+. Se trata de los estudiantes Adrián García Otero, Adrián Andries Cancio, Iván Marcos Carreño y Sergio Méndez Lorenzo, que iniciaron este lunes su estancia formativa en una empresa de la localidad de Vibo Valentia, en la región de Calabria, al sur de Italia. Por su lado, los alumnos del grado superior de Automatización y Robótica Industrial Yago Fernández y Álvaro Soto han iniciado su estancia en una empresa del ámbito de la robótica ubicada en la ciudad de Poznan, Polonia. Allí estarán hasta finales de marzo, y luego se reincorporarán al CIFP para continuar con su formación en el centro.
