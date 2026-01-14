Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: "Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado"

"Animamos a todo el mundo a que no venga a Luanco solo a pasear. Queremos que vengan y que, aprovechando, prueben los platos de cuchara". Gozón y Carreño vuelven a unirse en torno a un plato y un mantel. Ocho restaurantes gozoniegos y uno de Candás acogerán, desde el próximo viernes, la tercera edición de las "Jornadas Gastronómicas de la Cuchara", en cuya presentación se estrenó Javier Martínez, nuevo presidente de la patronal hostelera. "Nuestra idea es aportar todas las iniciativas de las juntas locales y por eso hemos querido estar presentes", subrayó.

"Queremos fomentar que la gente venga a Gozón y Carreño en invierno, no solo durante el verano", afirmó Guillermo Coviella, miembro de la Junta local que hizo de anfitrión para la presentación de las jornadas. El gozoniego agradeció la presencia tanto de Martínez como de Fernando Corral, vicepresidente, y destacó que estas jornadas están abiertas a todos los hosteleros de la zona, aunque no estén dentro de la junta local de Otea. "Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado, animamos a la gente a venir", indicó.

Martínez, por su parte, destacó que esta iniciativa es ideal para "combatir el frío y el invierno". "Todo el mundo agradece, en esta época, un plato de cuchara, y creo que con el esmero y trabajo de estos hosteleros las jornadas serán un éxito", vaticinó el presidente de Otea, que aseguró querer seguir una línea continuista respecto al trabajo hecho por su predecesor, José Luis Álvarez Almeida. "La idea es continuar haciendo, por lo menos, lo mismo que hacía José. Queremos cuidar su legado", subrayó. Además, el gijonés puso en valor la importancia de la hostelería para un concejo como Gozón. "Generamos un porcentaje importante del PIB y de empleo, es importante que se le apoye", señaló.

Desde el Ayuntamiento, Silverio Suárez, concejal, agradeció el esfuerzo del sector privado: «Sin esto, la gente acude muy poco. En invierno, si no hay actividades gastronómicas, sería muy difícil atraer gente al concejo», admitió, deseando que esta tercera edición sea «el principio de muchos años más».

Los participantes

Durante los próximos diez días, los establecimientos participantes ofrecerán dos modalidades, con precios fijados libremente por cada local. Unos apuestan por un menú de cuchara, compuesto por entrante, plato principal de cuchara y postre; y otros por un plato de cuchara, en formato de tapa o ración, para una degustación más informal. Los negocios que participan son Guernica, Sidrería El Parque, Las Delicias de Güela, D de Diego, La Barquera, La Ribera, El Tormentín y La Playa by Chus (en Gozón) y Casa Repinaldo (en Carreño).