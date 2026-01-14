La "marquesinona" de Las Meanas: caos, retrasos y paradas que disgustan a los usuarios

El Principado puso en marcha las obras de la "marquesinona" del parque de Las Meanas en septiembre de 2025. Durante varios meses, los operarios trabajaron en uno de los laterales del recinto, el que da con la calle Jardines, pero los avilesinos ya han perdido la cuenta del tiempo que ha pasado: "Creo que llevan bastante y, además, no es la única parada que estaba en obras en Avilés", asegura Sira Iglesias.

El objetivo de estas obras es favorecer la movilidad en transporte público, pero muchas personas se están viendo afectadas por el cambio a la parada provisional en la vecina calle Doctor Graiño, en la acera de enfrente de la heladería Los Valencianos, un poco más adelante.

Cuando anunciaron el cambio, "no me había enterado, seguía esperando en el lugar habitual y cuando vi el bus, pasó de largo y lo perdí, no estaba señalizado", explicó Sira Iglesias.

Pantallas ausentes

Esta usuaria se enteró del cambio más tarde, "cuando vi a un montón de gente esperando en otro sitio". Por otra parte, en el caso de Sagrario Álvarez, cree que la señalización fue buena: "Anteriormente, había carteles puestos y la información se sacó en prensa".

Sin embargo, la citada señalización ya no está y la gente "puede confundirse a la hora de coger el bus", afirmó Iglesias. Pero los carteles ya no están y "tienes que ver dónde están los demás esperando", apuntó Iglesias. Asimismo, cree que las obras pueden significar un problema de movilidad: "Yo puedo correr si veo que pasa el autobús, pero aquellos que estén en silla de ruedas y las personas mayores no podrán llegar tan fácilmente". Nicolás Martín echa en falta la pantalla informativa con los tiempos de espera para la llegada del transporte.

Pero el problema va más allá de la parada. Las vallas invaden una parte del parque y apenas se ven trabajadores en las obras. Nicolás Martín comentó que "dejaron un hueco para que la gente pudiera pasar entre las vallas, pero todos los materiales que utilizaron ya los han retirado". Echa en falta la pantalla informativa con los tiempos de espera para la llegada del transporte, pero "parece que ya está terminado, se ven hasta los letreros de Las Meanas", contó.

Sagrario Álvarez sostuvo que "no voy a ser yo la que me queje. Si están haciendo algo que merece la pena, no voy a decir si están tardando mucho o poco". "Puede que sea un problema de movilidad, pero igual no queda otra que esté todo vallado", dijo de manera rotunda.

El plazo de finalización de las obras es de 10 meses. Los trabajos se adjudicaron en 1.733.928,11 euros, y el Principado pretende instalar allí un intercambiador de transporte público con conexión directa al Hospital Universitario San Agustín, que también se encuentra en obras para la construcción de un "carril exprés".