Nueva inversión en la infraestructura que da de beber a Avilés: 108.000 euros para el proyecto de construcción de dos nuevos depósitos de agua en La Lleda

Avilés tendrá nuevo depósito de aguas. El Principado ha anunciado esta mañana que ha sacado a licitación la redacción del proyecto para renovar el depósito de agua de La Lleda. La intención del ejecutivo autonómico es dotar de dos vasos, con una capacidad total de 25.500 metros cúbicos, y una nueva estación de bombeo a la infraestructura que da de beber a los avilesinos. El presupuesto de licitación es de 108.000 euros. El plazo para presentar ofertas al concurso estará abierto hasta el 23 de enero.

Actualmente el depósito existente es un depósito semienterrado, de un solo vaso, de planta rectangular, con una capacidad de 25.500 metros cúbicos. La intención del Principado es que durante las obras se demuela la cubierta actual de la estación de La Lleda, se construya un nuevo depósito y se dote también a la infraestructura de una estación de bombeo, que servirá para dar servicio a los avilesinos durante las obras y, posteriormente, se empleará como refuerzo.

El plazo de ejecución para desarrollar el trabajo será de 12 meses.