Otea impulsa una nueva edición de las jornadas de la cuchara
Javier Martínez, nuevo presidente de la patronal regional de hostelería tras haber recogido el testigo de José Luis Álvarez Almeida estará hoy en Luanco apoyando una nueva edición de las jornadas de la cuchara en el concejo gozoniego. El acto se celebrará a las 11.00 horas en el restaurante El Tormentín y contará también con la presencia de Fernando Corral, vicepresidente de la patronal. Este será el tercer año que se celebrarán dichas jornadas, que normalmente tienen una gran acogida por parte del público.
