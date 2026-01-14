Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

Otea impulsa una nueva edición de las jornadas de la cuchara

Javier Martínez, nuevo presidente de la patronal regional de hostelería tras haber recogido el testigo de José Luis Álvarez Almeida estará hoy en Luanco apoyando una nueva edición de las jornadas de la cuchara en el concejo gozoniego. El acto se celebrará a las 11.00 horas en el restaurante El Tormentín y contará también con la presencia de Fernando Corral, vicepresidente de la patronal. Este será el tercer año que se celebrarán dichas jornadas, que normalmente tienen una gran acogida por parte del público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  4. Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
  5. La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
  6. La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
  7. Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
  8. Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad

Castrillón destinará 200.000 euros al contrato de los conserjes del Valey

Saint-Gobain comienza los trabajos de derribo de la torre-depósito de agua de su fábrica avilesina

Saint-Gobain comienza los trabajos de derribo de la torre-depósito de agua de su fábrica avilesina

Castrillón se une por las "canastas solidarias" de la asociación Galbán

Otea impulsa una nueva edición de las jornadas de la cuchara

De quebradero de cabeza en verano a la confianza total en enero: uno de los puestos de la defensa, asunto zanjado en el Avilés

El CIFP Avilés exporta talento en redes y automatización a Polonia e Italia

Avilés, principal puerto pesquero de Asturias: lidera en volumen de descargas y valor económico en diciembre

La "marquesinona" de Las Meanas: caos, retrasos y paradas que disgustan a los usuarios

Tracking Pixel Contents