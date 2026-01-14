El PSOE aviva la polémica del Valey de Castrillón: "Lleva dos años cerrado por la negligencia del PP"

En junio se cumplirán dos años desde que el Valey, el centro cultural de Castrillón, cerró sus puertas. Ahora tiene alguna de sus estancias abiertas, pero el teatro, la joya del espacio, aún está cerrado. Iván López, portavoz del PSOE en el concejo, carga contra el equipo de gobierno ante esta gestión. «El Valey lleva cerrado casi dos años por la negligencia del PP, que fue incapaz de ejercer el control debido sobre las obras y ahora sigue siendo incapaz de dar solución para su reapertura. Nuria González-Nuevo intenta echar balones fuera y, como siempre, culpar a otros sin asumir sus responsabilidades», carga el socialista.

López recuerda que «el anterior gobierno con el PSOE, al frente de la concejalía de Cultura, dejó la obra para el cambio de cubierta y renovación del sistema de climatización del Valey ya presupuestada, licitada y adjudicada» y que «fue el PP el que decidió retrasar el inicio de la misma sin razón alguna». «Cuando se ejecutaron no se ejerció la debida labor de control y seguimiento y el Valey se inundó. A ello se suma también la incapacidad manifiesta del gobierno en exigir las responsabilidades debidas a la empresa ejecutora de la obra», señala el concejal, que centra sus críticas en la figura de González-Nuevo. «La portavoz municipal y diputada intenta ocultar su incapacidad culpando de la situación actual a presuntas reparaciones no realizadas por el gobierno anterior. Es un intento más de enredar políticamente que Castrillón no merece», sentencia.

«Para desviar la atención del problema real que es que el Valey lleva cerrado dos años, anuncian ahora la licitación del servicio de control de accesos. Lo primero que cabe preguntarse es cuándo se podrá acceder al centro cultural, y lo segundo es con qué partida presupuestaria se hace esa licitación, porque Castrillón se encuentra con el presupuesto prorrogado sin noticias de las cuentas para 2026. El PP se desentiende de dar solución a los problemas, solo vende humo y reparte culpas ajenas sin asumir una sola responsabilidad», afirma López, que cree que es «después de ya casi tres años de gobierno «es completamente irresponsable y mezquino culpar permanentemente a los demás de sus propias incapacidades». «Desde el PSOE vamos a continuar denunciando este tipo de actitudes, desenmascarando sus mentiras y sus faltas de rigor y proponiendo alternativas que beneficien al conjunto de vecinas y vecinos de Castrillón», subraya.