Saint-Gobain comienza los trabajos de derribo de la torre-depósito de agua de su fábrica avilesina

La multinacional Saint-Gobain ha iniciado ya los trabajos de derribo del depósito de agua que tiene en La Maruca, tal y como había adelantado este periódico. Antes de llevar a cabo este desempeño, el plan preveía el soterramiento de las tuberías de agua y de gas. Aquí es, precisamente, donde se están realizando las primeras operaciones (las máquinas han empezado a hacer el hoyo previo que ocultará las tuberías que, hasta ahora, se alargan al aire libre).

Las de gas están en la ribera del río Raíces y alimentan, de manera fundamental, el AR&DC, es decir, el centro de investigación y desarrollo que se encuentra, precisamente, a unos pocos metros del lugar en el que se han iniciado las obras.

Las tuberías de agua, por su parte, son las que vienen de la conexión de la fábrica con el servicio público y su uso principal es el refrigerio del horno y las líneas de transformados.

Este paso, según indican fuentes consultadas, es fundamental para el principal, para el que está previsto que se desarrolle en febrero: el derribo de la torre del depósito.

La idea que tiene la multinacional es retirar uno de los tres transformadores que actualmente están en funcionamiento en la fábrica. Esta retirada se hará junto con el derribo de la torre del depósito antiguo de agua (uno está al lado del otro, en la misma finca). El plan que quiere seguir la compañía es aprovechar el espacio ganado (hasta el secadero de arena) para instalar una nueva subestación con mayor capacidad porque el "horno float" que está en la lista de deseos de la fábrica de Avilés se va a alimentar al 50 por ciento con gas natural quemado con ayuda de oxígeno y, el resto, con electricidad, o ese es el plan previsto inicialmente porque lo cierto es que la compañía todavía no ha presentado el proyecto que, de llevarse a cabo, iba a garantizar el futuro de la fábrica avilesina al menos veinte años más.

El consejero de Ciencia e Industria, el socialista Borja Sánchez, señaló en octubre de este pasado año que la inversión que la multinacional Saint-Gobain tiene previsto hacer para construir el nuevo horno-float de su fábrica de Avilés “se sitúa entre unos 120 y 140 millones de euros en total”, quien no ha dicho al respecto, sin embargo, es la propia compañía. También dijo: “Nuestra principal preocupación es evitar retrasos que, sobre todo, puedan comprometer los plazos de entrada de funcionamiento del nuevo horno”. O sea, que el Principado quiere la nueva inversión “cuanto antes”.