El arte hecho por mujeres sobresale en Avilés dentro de la nueva Muestra de Arte del Principado de Asturias

La Factoría Cultural de Avilés le da el protagonismo a siete artistas encabezadas por Raquel Lobo, ganadora del "Asturias Joven"

Así fue la inauguración de la muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias

Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

Lo escribe Luis Feás, el comisario de la trigésimo quinta edición de la Muestra de Arte del Principado de Asturias, en el catálogo de la exposición que ayer comenzó su itinerancia por Asturias abriendo en la Factoría Cultural hasta el próximo día 20 de febrero: "Las mujeres vuelven a ser predominantes, de forma espontánea y natural, sin pretenderlo pero constatando una tendencia inevitable ya que son mayoría".

Y es natural, el certamen regional que este año cuenta con cinco mujeres artistas entre los siete seleccionados; una de ellas –Raquel Lobo–, resultó ganadora del premio "Asturias Joven" de Artes Plásticas.

Las otras son Andrea Álvarez Fernández, Elise Florentino, Irene Trapote y Aida Valdés. Alejandro Fuertes y Jonás San Miguel Pilarte son los dos jóvenes artistas de este año. El segundo, además, es el menor edad y, según señaló Luis Feás, el que más se emparenta con la pintura pintura. Y es que la amplia mayoría de la muestra de los artistas supera los límites de las dos y tres dimensiones, es decir, "presentan instalaciones". "Entienden que el arte no es el concepto porque lo importante es su dimensión espacial y, aunque son las mismas piezas estas de la Factoría Cultural que las que se vieron en la sala Borrón, las dos exposiciones en su conjunto son absolutamente diferentes".

Feás destacó que el trabajo de los siete finalistas y de la ganadora del certamen de este año guardan varios asuntos en común: "Los cuidados, la salud física y mental, el conocimiento de los antecesores, el respeto a las madres".

