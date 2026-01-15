El arte hecho por mujeres sobresale en Avilés dentro de la nueva Muestra de Arte del Principado de Asturias
La Factoría Cultural de Avilés le da el protagonismo a siete artistas encabezadas por Raquel Lobo, ganadora del "Asturias Joven"
Lo escribe Luis Feás, el comisario de la trigésimo quinta edición de la Muestra de Arte del Principado de Asturias, en el catálogo de la exposición que ayer comenzó su itinerancia por Asturias abriendo en la Factoría Cultural hasta el próximo día 20 de febrero: "Las mujeres vuelven a ser predominantes, de forma espontánea y natural, sin pretenderlo pero constatando una tendencia inevitable ya que son mayoría".
Y es natural, el certamen regional que este año cuenta con cinco mujeres artistas entre los siete seleccionados; una de ellas –Raquel Lobo–, resultó ganadora del premio "Asturias Joven" de Artes Plásticas.
Las otras son Andrea Álvarez Fernández, Elise Florentino, Irene Trapote y Aida Valdés. Alejandro Fuertes y Jonás San Miguel Pilarte son los dos jóvenes artistas de este año. El segundo, además, es el menor edad y, según señaló Luis Feás, el que más se emparenta con la pintura pintura. Y es que la amplia mayoría de la muestra de los artistas supera los límites de las dos y tres dimensiones, es decir, "presentan instalaciones". "Entienden que el arte no es el concepto porque lo importante es su dimensión espacial y, aunque son las mismas piezas estas de la Factoría Cultural que las que se vieron en la sala Borrón, las dos exposiciones en su conjunto son absolutamente diferentes".
Feás destacó que el trabajo de los siete finalistas y de la ganadora del certamen de este año guardan varios asuntos en común: "Los cuidados, la salud física y mental, el conocimiento de los antecesores, el respeto a las madres".
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
- Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
- Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
- Intervención de urgencia por un edificio en mal estado en la calle Santa Apolonia, en Avilés