El Hospital San Agustín se "viste" con vinilos por sus bodas de oro

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) ha comenzado ya a preparar la programación conmemorativa de sus bodas de oro, que se celebrarán durante el próximo mes de mayo. Por este motivo se ha colocado un vinilo con el número de 50 en la puerta principal del centro sanitario –en la imagen, operarios, ayer, colocando la pegatina, de color azul–. La imagen resulta el diseño ganador del concurso de logotipos convocado hace meses por los cincuenta años del complejo sanitario, que abrió sus puertas de forma oficial un mes de mayo de 1976.