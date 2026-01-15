"Los jóvenes descubren que el teatro les interpela directamente: eso es muy bonito y muy conmovedor", dice el director de escena José Luis Arellano

El director de escena José Luis Arellano está al frente de La Joven y, en consecuencia, de "Un monstruo viene a verme", el drama que el teatro Palacio Valdés programa este viernes en dos funciones: una "matinée" para escolares por la mañana y la tradicional representación de las 20.00 horas. Atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Qué le llevó a “Un monstruo viene a verme”?

-Como sabe, en La Joven siempre buscamos historias conmovedoras, historias protagonizadas por jóvenes y que de alguna manera cuenten aventuras y que nos cuenten ritos iniciáticos, porque esto no deja de ser iniciático. Y, además, se da la circunstancia de que la Asociación Española contra el Cáncer nos había pedido que colaboráramos con ellos para poder también contarle a los jóvenes un poco en qué situación estábamos y poder así también acercarse sinceramente a los jóvenes. Así que con estas dos premisas encontramos esta historia. Como todo el mundo, conocíamos la película, pero nosotros nos encontramos con la novela que había empezado a escribir Siobahn Dowd y tuvo que concluir Patrick Ness. Nos pusimos en contacto Ness, nos pasó el texto teatral y la verdad que lo leímos, nos encantó, cumplía las dos misiones.

-O sea, ¿la novela ya tenía versión teatral entonces?

-De hecho, lo que a nosotros nos llega es la obra de teatro que escribe una compañía con la ayuda también de Patrick Ness. O sea, que nos llega ya la historia teatral que, de hecho, se había hecho en Inglaterra con muchísimo éxito y que luego viajó a los Estados Unidos, a Japón, y se han hecho muchas funciones. Y era la primera vez que se hacía en español y se traducía y la verdad que hizo muchísima ilusión que pudiéramos dar a nosotros su versión teatral. De alguna manera, primero fue la novela, luego la película y luego la obra de teatro.

-¿Está desde un principio en el proyecto?

-Pues mire, la historia es preciosa, es conmovedora, es una historia muy bonita y muy tierna y además una historia que, de alguna manera, se pide que se cuente en colectivo. Conocimos la película: nos pareció preciosísima y que Bayona había hecho un trabajo súper bonito con la novela. Y luego leímos un texto y vimos que también era muy fiel a la novela y pensamos que aquí había una historia que contar también en el teatro. Tenía además la gran dificultad de poder crear todo ese ambiente mágico y toda esa parte que tiene que ver con la pesadilla y con los cuentos en el teatro y eso también nos gustaba mucho, esa especie de aventura, a ver cómo contamos todos los cuentos que se cuentan en esta historia a través del escénico. Así que nos pusimos manos a la obra y tuvimos también mucha ayuda de Patrick Ness, el autor de la novela y que también colaboró en la obra de teatro. Tuvimos mucho Zoom y nos contó muchas cosas de la historia, cosas que tienen que ver también con lo emocional, de donde surge tal y cual cosa

-¿Y Patrick Ness vio la obra?

-Sí, y de hecho cuando... Estrenamos hace un año y medio en Madrid, también luego en el Soho vino Patrick Ness y vino Jota Bayona y estuvimos tanto Bayona como Ness y como yo mismo, los tres, en el estreno. Y fue muy bonito porque los tres estuvimos en torno a la pieza que habíamos construido los tres: la teatral, la literaria y la cinematográfica. Y la verdad que al final terminamos los tres llorando porque la obra emocionalmente es muy poderosa: es un monstruo que te coge y terminas muy conmovido. Terminamos los tres muy conmovidos y contándonos cosas sobre cómo habíamos afrontado los tres la misma historia en diferentes sitios. Fue muy bonito.

-¿Cómo fue el trabajo de hacer compañía?

-Esta función está escrita desde una compañía mixta: hay jóvenes que te piden la función y de hecho el protagonista es un chico, un niño. Y luego hay adultos: está el monstruo, está la madre, está el padre y está la abuela. Hay cuatro adultos y cinco jóvenes. Y la verdad que fue todo... Es una historia muy colectiva y está contada desde el elenco. Cuando la vea el público, la verdad es que es una historia muy colectiva, muy de gran compañía y muy espectacular. Pero también tuve la suerte de contar con grupos de actores espléndidos, muy volcados y con un Conor, que en mi caso, en nuestro caso, es Elisa Hipólito, que es una actriz muy joven pero absolutamente inconmensurable y que te lleva a donde quiere y con un compañero de viaje que es Eduardo de Carcer, que hace de monstruo. Y ese dúo, junto con el resto de compañeras que trabajan en la función, nos hacen el viaje de este niño en torno a sus miedos y a sus horrores nocturnos y en torno a la enfermedad y al abandono y a la ausencia.

-El espectáculo tiene un público predilecto, de hecho, van a hacer una función para escolares. ¿Se mira de otra manera?

-Sí, probablemente. Es una función que te permite ver a Conor como tu personaje si eres un adolescente, pero si tienes algo más de edad te ves reflejado en el padre, la madre o la abuela. Los niños por la mañana, los jóvenes por la mañana, se fijan mucho más en el devenir de Conor y, de hecho, luego hacemos un coloquio, cuando termina la función, en el que participan psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer, porque plantean muchos problemas, muchos asuntos de ellos dentro de entidades familiares con problemáticas en torno al cáncer. Y luego por las tardes, que van a ver las familias, y las familias van impedidas, por cómo afrontan las madres, los padres, los abuelos, el resto del entorno familiar, la problemática del hijo, cómo el hijo se tiene que enfrentar, en este caso, la pérdida de su madre por una enfermedad. Entonces, obviamente de quien lo vea, va a sufrir esa especie de catarsis. Lo bonito es verlo en familia, porque la familia al final puede conversar luego en torno a la función, a las historias que se cuentan de la función.

-Veo que le apasiona este montaje, ¿la sigue?

-Sí, nos apasiona, porque después espero que os guste: la función es preciosa, está muy bien escrita. La hicimos con mucho cariño y mucho amor por el tema del que hablaba también. Y yo normalmente suelo ir a una función, sí, a una función, no. Voy yendo a funciones, porque es muy apasionante, y luego además, ya la verá, de alguna manera la obra tiene un monstruo que te atrapa y no te permite salir de ahí, pero es muy gustosa de ver también.

-¿Ahora qué está haciendo?

-Mira, ahora estamos también, bueno, pues voy a, dentro de muy poquito, a la Maestranza a hacer otra cosa, una operita con jóvenes también, que se llama “María Estuardo”, y desde la Joven Compañía estamos haciendo, ahora mismo ensayando una obra de teatro basada en la novela de Eloy Moreno que se llama “Invisible”, que va a ser también una, espero, una aventura preciosa, porque también es la primera vez que se hace en teatro esta novela.

-¿Da algo más el teatro a los jóvenes que a los no tan jóvenes?

-Pues mira, yo creo que como muchas veces los jóvenes están más acostumbrados a otro tipo de discurso, más digital, yo creo que nosotros ya tenemos más costumbre de la interacción, tú a tú ¿no? El joven, de repente, se encuentra en el teatro con que a alguien le interpela desde el escenario de una forma muy directa, ¿no? Y descubrir esa emoción tan directa creo que es muy bonito para ellos y muy novedoso también, ¿no? Que nosotros quizá ya lo tenemos más asumido, pero para ellos descubrir por primera vez esa emoción que viaja directamente hacia ellos es muy poderoso. Creo que descubrir el teatro es un arma, una herramienta, directo, el tú a tú, lo humano, muy poderosa.