Los actos por el 250.º aniversario del "milagro" del Cristo del Socorro ya han comenzado y lo han hecho con una misa, la popularmente conocida como la "misa del 14", para recordar un suceso similar al del 5 de febrero de 1776 pero ocurrido el 14 de enero de 1877. "Hace 149 años, el próximo se cumplen 150", señaló el párroco, José Antonio Alonso. En ambos casos, hubo galerna, los marineros luanquinos iban al besugo y también resultaron ilesos.

Cuatro lanchas partieron de Luanco al besugo y tras un fuerte temporal de mar, los avezados pescadores no pudieron arribar al puerto gozoniego, una embarcación fue a parar a Tazones y las otras tres consiguieron tomar tierra en Gijón. Una vez que se supo que los marineros salvaron su vida, los luanquinos formularon un nuevo voto al Cristo del Socorro con el que se comprometieron a recordar aquel suceso con una misa de acción de gracias.

Luanco aviva el recuerdo de otro "milagro" del Socorro

"Así lo recogen las crónicas y eso es lo que hacemos hoy", enfatizó el párroco.

El organista, Sergio Vázquez, y el coro parroquial abren la homilía presidida por José Antonio Alonso ante una iglesia llena. "Qué fuerza tiene la música nos ha tocado a todos el corazón", indicó Alonso, que destacó además que 2026 es un año especial en alusión al aniversario del "milagro" del Socorro.

El párroco detalló desde el púlpito: "Como en los últimos 149 años se ha vuelto a llenar está parroquia de Santa María de Luanco porque muchas generaciones habéis sabido mantener viva esta devoción al Cristo del Socorro". Mientras aquel temporal que azotó el Cantábrico, las familias de los marineros embarcados, contó Alonso, "teniendo presente lo ocurrido un siglo antes, (el 5 de febrero de 1776) acudieron a la iglesia de Santa María de Luanco para implorar al Cristo". Los marineros luanquinos consiguieron, de nuevo, 101 años después salvar sus vidas.