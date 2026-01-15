Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Luanco aviva el recuerdo de otro "milagro" del Socorro

El sacerdote José Antonio Alonso abre las celebraciones religiosas y celebra una devoción heredada "por muchas generaciones"

EN IMÁGENES: La primera misa del Socorro de Luanco

EN IMÁGENES: La primera misa del Socorro de Luanco

Ver galería

EN IMÁGENES: La primera misa del Socorro de Luanco / Mara Villamuza

Illán García

Illán García

Luanco

Los actos por el 250.º aniversario del "milagro" del Cristo del Socorro ya han comenzado y lo han hecho con una misa, la popularmente conocida como la "misa del 14", para recordar un suceso similar al del 5 de febrero de 1776 pero ocurrido el 14 de enero de 1877. "Hace 149 años, el próximo se cumplen 150", señaló el párroco, José Antonio Alonso. En ambos casos, hubo galerna, los marineros luanquinos iban al besugo y también resultaron ilesos.

Cuatro lanchas partieron de Luanco al besugo y tras un fuerte temporal de mar, los avezados pescadores no pudieron arribar al puerto gozoniego, una embarcación fue a parar a Tazones y las otras tres consiguieron tomar tierra en Gijón. Una vez que se supo que los marineros salvaron su vida, los luanquinos formularon un nuevo voto al Cristo del Socorro con el que se comprometieron a recordar aquel suceso con una misa de acción de gracias.

Luanco aviva el recuerdo de otro &quot;milagro&quot; del Socorro

Luanco aviva el recuerdo de otro "milagro" del Socorro

"Así lo recogen las crónicas y eso es lo que hacemos hoy", enfatizó el párroco.

El organista, Sergio Vázquez, y el coro parroquial abren la homilía presidida por José Antonio Alonso ante una iglesia llena. "Qué fuerza tiene la música nos ha tocado a todos el corazón", indicó Alonso, que destacó además que 2026 es un año especial en alusión al aniversario del "milagro" del Socorro.

El párroco detalló desde el púlpito: "Como en los últimos 149 años se ha vuelto a llenar está parroquia de Santa María de Luanco porque muchas generaciones habéis sabido mantener viva esta devoción al Cristo del Socorro". Mientras aquel temporal que azotó el Cantábrico, las familias de los marineros embarcados, contó Alonso, "teniendo presente lo ocurrido un siglo antes, (el 5 de febrero de 1776) acudieron a la iglesia de Santa María de Luanco para implorar al Cristo". Los marineros luanquinos consiguieron, de nuevo, 101 años después salvar sus vidas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  3. Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
  4. La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
  5. Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
  6. Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
  7. Intervención de urgencia por un edificio en mal estado en la calle Santa Apolonia, en Avilés
  8. Asturias busca a su nuevo millonario tras ganar el sorteo de Euromillones: “Quizás sea alguien del Occidente”

Luanco aviva el recuerdo de otro "milagro" del Socorro

Luanco aviva el recuerdo de otro "milagro" del Socorro

Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

"Los jóvenes descubren que el teatro les interpela directamente: eso es muy bonito y muy conmovedor", dice el director de escena José Luis Arellano

"Los jóvenes descubren que el teatro les interpela directamente: eso es muy bonito y muy conmovedor", dice el director de escena José Luis Arellano

Crisis de Alu Ibérica: "fue una gran estafa que contó con la colaboración del Gobierno de turno”, lamentan los extrabajadores de la aluminera de San Balandrán

Crisis de Alu Ibérica: "fue una gran estafa que contó con la colaboración del Gobierno de turno”, lamentan los extrabajadores de la aluminera de San Balandrán

El Hospital San Agustín se "viste" con vinilos por sus bodas de oro

Una peña del Descenso halla una nave en Logrezana y pide ayuda para crear su artilugio

Vox interpelará al gobierno local sobre la iluminación de la variante

El jugador del Avilés que se codea en cifras con los internacionales Vivian y Huijsen: esta es la estadística que lidera en Primera Federación

El jugador del Avilés que se codea en cifras con los internacionales Vivian y Huijsen: esta es la estadística que lidera en Primera Federación
Tracking Pixel Contents