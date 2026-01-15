Una peña del Descenso halla una nave en Logrezana y pide ayuda para crear su artilugio

La peña Machu El Pollo es uno de los nuevos colectivos que se han inscrito para participar en el Descenso de Galiana y también es uno de los que se ha quedado fuera de las naves. Hasta la fecha, no ha encontrado un lugar donde confeccionar su artilugio, sin embargo sus miembros han decidido no quedarse de brazos cruzados. Por el momento, el colectivo formado por nueve familias ha encontrado una nave en el polígono industrial de Logrezana (Carreño). Lo que ocurre es que el alquiler de novecientos euros más otros novecientos en concepto de fianza es "mucho dinero" para que la nueva peña pueda afrontar ese gasto. Por eso, han comunicado el hallazgo al resto de peñas del Antroxu con el fin de sumar adeptos.

Uno de los artilugios del Descenso el pasado año. | LUISMA MURIAS

Por el momento, no han encontrado "socios" que quieran acompañarles en la citada nave industrial. Los miembros de Machu El Pollo, según relatan, se han encontrado con la negativa a alquilar naves industriales en Avilés tan solo por un mes, de ahí que decidieran ampliar la búsqueda a los concejos más próximos. En caso de no hallar nave, este colectivo que preveía salir en el puesto número 21 duda seriamente si participar en la próxima edición del Descenso. Esta peña confía en que el Ayuntamiento de Avilés, que ofrece materiales para la construcción de los artilugios, pueda colaborar en la adquisición de la nave para impedir así que más peñas se bajen del carro. Hasta la fecha, Festejos tiene registradas 36 peñas para la fiesta de la espuma que inundará la calle Galiana el próximo 14 de febrero, día de los enamorados.

En un principio, treinta y ocho colectivos se inscribieron de manera online para participar en el Descenso. Sin embargo, dos han decidido ya que no van a participar al no contar con un espacio idóneo para la construcción de sus artilugios. Los primeros en comunicarlo fueron los de la peña Versalles, que fueron Reyes del Goxu y la Faba en 2009 y han participado en la mayoría de Descensos de Galiana.

Otro grupo, "Los Villanos", ha trasladado su negativa a participar por el mismo motivo. Se da la circunstancia de que este grupo dispone de un terreno para confeccionar el artilugio en Villa (Corvera), sin embargo, el espacio no está cubierto por lo que tendría que depender de las condiciones meteorológicas, según explican, para que las labores de construcción (el uso de poliespán y su proyección, pincipalmente) no se fueran al traste. Este grupo ha participado en una decena de Descensos de Galiana y está formado por una veintena de personas, entre adultos y niños. Los Villanos tenían previsto descender Galiana con el dorsal 12.

Solidaridad entre grupos

La peña Machu El Pollo expresó además que algunos colectivos que sí tienen espacio en las naves habilitadas por Festejos les han expresado su solidaridad e incluso estaban dispuestos a abrirles hueco en la nave de Marqués de Teverga, donde actualmente, trabajan diez grupos antroxeros. Sin embargo, detallan desde Machu El Pollo, el Ayuntamiento de Avilés se negó a esa posibilidad por razones de seguridad. En el caso de no encontrar un hueco, Machu El Pollo tendrá que esperar un año más para estrenarse en el Descenso de Galiana. En caso de confirmarse ese extremo serían 35 las peñas participantes, un artilugio menos que en la pasada edición.

Los colectivos sin espacio en las naves habilitadas por Festejos son siete, dos han comunicado ya que no bajarán el Descenso (Peña Versalles y Los Villanos), otros cuatro (El Peyejazu, Los Vengadores, Vehinsa y Piñiellanos) disponen de infraestructuras para construir y guardar sus respectivos artilugios. Al margen del aporte de materiales necesarios para la construcción de los artilugios, el Ayuntamiento de Avilés se ha comprometido a que estos grupos, el día del Descenso, lleguen al colegio Palacio Valdés escoltados por Policía Local.

"Los Nostálgicos" abrirán el Descenso

La peña "Los Nostálgicos" serán los encargados de abrir el Descenso de Galiana. Le seguirán "El Peyejazu", "Reciella repunante", "La Pecera". "Belenitos" y "Los vengadores" y así hasta sumar los 36 artilugios que, a priori, prevén participar. Los colectivos que han cosechado premios en otras ediciones descenderán Galiana del número 20 en adelante. Así "El puntazu" será el 20, "Abuelo Anselmo" será el 29, le seguirá con el dorsal 30 "Peña Ébano" y el 32 lucirá en el artilugio de "Esto es Ébano". "Los Arrexuntaos" saldrán los penúltimos.