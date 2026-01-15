El PP carga contra el Principado por la “situación de abandono” de la Justicia y cuestiona los planes del Gobierno, que asegura que no hay carencias

El diputado en la Junta General del Principado de Asturias por el Partido Popular, Manuel Cifuentes, ha denunciado la "situación de abandono a la que somete el Gobierno a la justicia". Se refirió a las "carencias en medios materiales y humanos que se vienen denunciando desde hace muchos años", pues aparecen "tanto en la memoria del Tribunal Superior de Justicia como en el propio plan de infraestructuras de la Consejería de Hacienda y Justicia del año 2023".

Tuvo en cuenta dos aspectos a destacar. El primero es que "para 2026 se contemplaba la licitación del proyecto y de las obras. Sin embargo, "no aparece ninguna partida presupuestaria", se quejó Cifuentes. Además, añadió que "cuando le hicimos ver al consejero Guillermo Peláez la circunstancia, lo desconocía". "Guillermo Peláez no sabe cuáles los planes que elabora su consejería", afeó.

Por la parte que le toca, la consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos advierte que "no es necesario destinar ninguna partida específica, pues la redacción del proyecto de ampliación del edificio se llevará cabo con personal propio de la viceconsejería de Justicia"

"Esta situación ha provocado incluso informes del defensor del pueblo. Un solo equipo psicosocial que rara vez se encuentra y con todas sus plazas cubiertas, lo que hace que haya retrasos en los informes y, por lo tanto, causa perjuicios en los procedimientos de familias sensibles", apuntó Manuel Cifuentes. A estas declaraciones, la consejería mantiene que "gracias a las medidas de refuerzo que se han adoptado a través de la contratación de personal de refuerzo, el equipo de Avilés tiene prácticamente al día la elaboración de informes". Del mismo modo, hicieron hincapié en que "en febrero de 2025 comenzó a funcionar un equipo de valoración forense integral compuesto de personal de psicología y trabajo social, de nueva creación, para los informes periciales en casos de violencia sobre la mujer".

Para poder solucionar la situación, el diputado comentó que "nosotros presentamos al proyecto de presupuestos de 2026 enmiendas relativas a las estructuras judiciales para abordar las reformas delos Juzgados de Avilés". En cuanto al equipo psicosocial de la ciudad, aseguró que "también añadimos una enmienda por un importe de 100.000 euros para reforzarlo".

Desde la consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos afirman que "no existen actualmente problemas de espacio, ni de ventilación, iluminación ni calefacción" y puntualizan que, en cambio, "se han realizado diversas inversiones en los últimos años para la adecuación de espacios en Fiscalía y salas con un importe total de 478.566 euros".

Por último, Manuel Cifuentes exigió al Gobierno del Principado de Asturias que "deje de anunciar planes que no cumple y actúe de manera urgente para garantizar una Justicia digna, eficaz y con medios suficientes en Asturias".