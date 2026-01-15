Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

Este 2026 promete ser un año de cambios en el pequeño comercio avilesino. El año se estrena con el cierre de negocios con solera, como la panadería de Miranda, la agencia de viajes Turastur, Pepita o Intersport -antes Deportes Pardo- y será también en este año que comienza cuando vuelvan a abrir sus puertas establecimientos señeros como la cafetería La Biblioteca o la sidrería Yumay, ambos con nuega gerencia.

Reapertura de la cafetería La Biblioteca

Entre las reapertura de locales señeros en el centro de Avilés, un nombre destaca sobre el resto: el de la cafetería La Biblioteca. El local, con entradas desde Rui Pérez y La Florida, lleva cerrado desde el 1 de septiembre. La previsión es que siga así hasta primavera, cuando volverá a subir la persiana, bajo la gerencia del empresario poleso Toño Piquero. “La idea es que la esencia de La Biblioteca siga intacta. Se podrá seguir disfrutando de desayunos, comidas, tomar algo por la tarde…”, detalla el empresario, al frente de los locales Bravo di Première y Malaca Gastro en la capital sierense, y del Espacio Tarumba, en la parroquia sierense de La Carrera.

“La apertura se va a dilatar porque vamos a hacer un proyecto decorativo muy fuerte que requiere tiempo y una importante inversión. Queremos adaptar el local a los nuevos tiempos”, abunda el hostelero, que reconoce tener un profundo conocimiento de Avilés. “Siempre tuve mucha caída en la ciudad, por amigos, y sé lo que puede ofrecer y sé también que esa zona, la de la plaza, es ahora mismo una zona pujante”, agrega Piquero, que en esta aventura avilesina también estará acompañado por sus socios David Famos y Ramón González.

Nueva gerencia en el Yumay

También reabrirá con nueva gerencia, tal y como adelantó este periódico, el Yumay. Será el empresario gallego José Fernández Suárez, con varios negocios en la mariña lucense, quien coja el timón del célebre establecimiento, que lleva cerrado desde que el día 1 de enero Justo García y Lola Sánchez se jubilasen. Tal y como afirmó el propio hostelero, su idea es mantener una línea continuista, apostando por “la cocina tradicional y regional”.

Adiós a la Panadería de Miranda, una de las últimas que abastecía la zona rural

Lo que era un adiós definitivo para la panadería de Miranda puede ser también solo un “hasta luego”. El obrador ubicado en la Cruz de la Hoguera dejó de sacar pan con el cambio de año. “La subida de precio de los huevos, la mantequilla, la harina o la electricidad, sumado a que el pan tiene un margen muy bajo, hizo que el negocio fuese inviable. Luché todo lo que puede por sacarlo adelante, pero la situación ya era muy complicada”, explica con amargura Mati Garcel, quien regentó durante 34 años este establecimiento, los últimos diez en solitario, tras el fallecimiento de su marido, Juan Carlos Torre, “Juanín”. “Si él siguiese aquí, estoy segura de que el negocio seguiría adelante con el trabajo de los dos, pero ahora, teniendo que tener a tres personas en nómina, me era imposible”, lamenta.

Si bien, el adiós de la panadería, una de las últimas que surtió a la zona rural avilesina, puede ser solo un “hasta luego”. “Hay un panadero que parece estar interesado en coger el negocio. Ojalá sea así, porque me haría muchísima ilusión”, asegura.

Primor continúa con obras en Doctor Graíño

A lo largo de este 2026 también es previsible la apertura de la perfumería Primor en Doctor Graíño. El nuevo local de la cadena, que lleva meses en obras y con un cartel de “se busca personal”, vendrá a ocupar el bajo que primero había sido de Zara y después de Bershka, hasta que el grupo Inditex decidió cerrar sus puertas en noviembre de 2023.

El que ha sido un cierre con todas las letras es el de Inter Sport, en Las Meanas. El negocio de deportes, que durante muchos años colgó el cartel de Deportes Pardo, ha bajado la persiana tras la campaña navideña. La clausura es una decisión de la cadena en la mayoría de sus tiendas en España para apostar por el mercado online.

Otro negocio señero que previsiblemente bajará la persiana definitivamente en este 2026 es Pepita. En los escaparates de este establecimiento en El Parche se ven desde septiembre carteles de “cerrado por jubilación” de un negocio de moda para mujer que lleva décadas funcionando.

A pocos metros, en el inicio de La Cámara, también echó el cierre por jubilación la agencia Turastur, tras décadas haciendo viajar a los avilesinos.

La sangría del pequeño comercio