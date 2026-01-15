La rula de Avilés cierra un año de récord: afronta 2026 con "preocupación" por el descenso de cupos de pesca y "esperanza" ante el próximo inicio de las obras de mejora

En la rula de Avilés se vende una caja de pescado cada cuatro segundos de media. " Y hay días en que estamos tres o cuatro horas vendiendo", señalaba el gerente de la instalación, Ángel Muñoz. Este año las cifras han jugado a favor de la lonja avilesina: el valor de las 125 especies comerciales diferentes subastadas en 2025 en las instalaciones de la Rula de Avilés alcanzó los 41,5 millones de euros, un 13% más que en 2024. El incremento en el valor de las ventas de la lonja avilesina se refleja también en la cantidad final total subastada, que fue de 11,1 millones, un 14,5% por encima que el año anterior. Fueron más de 400 las embarcaciones y profesionales que utilizaron el muelle pesquero avilesino para la descarga de sus capturas a lo largo de 2025.

Por especies, destacan el incremento del bonito del Norte, con récord, ya que superó la barrera de los 2 millones de kilos vendidos por importe 8,3 millones a lo largo de una costera que se desarrolló entre el 12 de mayo y el 20 de octubre pasados. La xarda (1.500.000 kilos y 3,3millones), el bocarte (1.400.000 kilos y 3,3millones de euros), la bacaladilla (1.290.000 kilos y 1,9 millones) y el chicharro (499.000 kilos y 700.000 euros) también mostraron un buen comportamiento. Por su parte, la merluza continúa siendo la especie comercial más abundante en las instalaciones de la Rula de Avilés, con 2,5 millones de kilos vendidos en 2025, lo que representa un ligero descenso respecto a 2024 (2.696.892 kilos). Continúa encabezando el ránking de valor económico entre todas las especies subastadas en Avilés, con 14,1millones en ventas, seguida del bonito con 8,3millones.

Zona de almacenes donde se realizarán obras de mejora en la Nueva Rula de Avilés. / Mara Villamuza

El gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, explicó este jueves que “ha sido un año bueno y estamos satisfechos, con el bonito despuntando al superar la barrera de los 2 millones de kilos vendidos. Crecemos en capturas por tercer año consecutivo y en valor económico, por segundo. Trabajamos para mantener la tendencia en 2026, aunque no podemos ocultar nuestra preocupación por el descenso de los cupos de captura establecidos para especies como la xarda, el abadejo o la bacaladilla”. Incidió también en que este año comenzarán las obras de mejora de la Nueva Rula, una intervención que se prolongará hasta 2027 y que permitirá "ser más competitivos y más sostenibles medioambientalmente". Estas obras están presupuestadas en más de cinco millones de euros y pendientes de salir a licitación.