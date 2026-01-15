Estos son los 12 puntos del acuerdo entre gobierno local y Podemos para aprobar el presupuesto de Avilés

El pacto entre gobierno local y Podemos para aprobar los presupuestos ya es oficial. La concejala socialista Raquel Ruiz, responsable del área de Hacienda, y el portavoz de Podemos, David García, rubricaron este jueves en el Ayuntamiento un acuerdo formado por doce puntos por el que los dos ediles de la formación morada, que abandonaron el gobierno municipal el pasado febrero, darán luz verde a las cuentas, que ascienden a 92,29 millones de euros. "Es un presupuesto que nos permite multiplicar y agilizar la inversión en Avilés", ha destacado Ruiz, que intercambió agradecimientos con García: "Ha sido una negociación intensa pero con buena predisposición".

Según la estimación de ambos concejales, las propuestas de Podemos que ha incorporado el gobierno local a su proyecto presupuestario movilizarán "más de medio millón de euros". Ese montante, explicó Ruiz, se ha detraido, fundamentalmente, de partidas destinadas a la promoción turística. "Además, también aumentaron los ingresos por transferencias del gobierno central", puntualizó la edil, sobre el margen económico con el que han trabajado durante las negociaciones.

1. Centro municipal integrado de Avilés Sur

El futuro Centro Municipal Integrado de Villalegre–La Luz está concebido como un equipamiento de referencia para el conjunto de la ciudad, incorporando servicios deportivos, culturales y/o sociales. Se plantea como un espacio abierto y dinámico, que trascienda su ámbito territorial inmediato y se consolide como un verdadero polo de atracción para la ciudadanía de Avilés.

La ubicación concreta del equipamiento se determinará en el marco del correspondiente proyecto, una vez realizados los estudios técnicos, urbanísticos y económicos necesarios que garanticen su viabilidad. Dichos estudios analizarán todas las alternativas posibles, incluyendo como preferentes los terrenos del ámbito A.P.E. S-1.

Entre las funciones previstas del centro se incluye una programación cultural de ámbito municipal, espacios multiusos al servicio de la ciudadanía, salas de estudio, servicios administrativos descentralizados y equipamientos singulares inexistentes en otros puntos de la ciudad, con el objetivo de generar actividad continua y favorecer un flujo bidireccional de personas entre el centro de Avilés y los barrios.

La definición final de la ubicación, usos y contenidos del Centro Municipal Integrado se realizará en el marco de un proceso participativo con la ciudadanía y el tejido asociativo, con el fin de asegurar que el equipamiento responda a las necesidades reales del entorno y del conjunto de la ciudad. Comprometiéndose el Ayuntamiento de Avilés, si así se decide en ese proceso participativo, a solicitar la implantación en este centro de La Axencia Asturiana de Industrias Culturales, u otros servicios de importancia análoga, así como equipamientos deportivos para mayores o cualquier otro servicio que tenga el respaldo vecinal.

En cualquier caso el Ayuntamiento de Avilés se compromete a negociar con el Principado de Asturias, para que incluya en el Presupuesto de 2027 una aportación económica para dicho centro.

2. Actuaciones en el Alto del Vidriero (A.P.E. S-1)

Se desarrollarán al fin las actuaciones previstas en el planeamiento urbano desde 2008, incluyendo:

La ejecución de la vivienda pública proyectada, que supondrá un notable aumento en la inversión en construcción de vivienda pública.

La urbanización de los espacios libres de uso público que han de cumplir la función de corredor verde de unión entre las zonas cercanas: parque de El Pozón y parque de La Luz/La Xungarosa.

La ejecución de los viales proyectados, en particular la prolongación de la calle Santa Cecilia.

El equipo de Gobierno se compromete a agilizar al máximo los procedimientos de licitación con el objetivo de avanzar en la parte jurídica durante 2026 y tener las actuaciones previstas en fase de contratación antes de finalizar el año.

3. Ampliación de las zonas tensionadas de vivienda

La declaración de zonas tensionadas en la ciudad se hará efectiva en próximas semanas cuando se publique la resolución correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. En la próxima sesión plenaria municipal, los concejales David García y Sara Retuerto presentarán una moción para extender esta calificación a Versalles, Villalegre y La Luz/La Xungarosa, Llaranes y El Pozón a fin de proteger los derechos de los inquilinos e inquilinas y contener la escalada de precios también en estos barrios. El Gobierno municipal se compromete a respaldar la aprobación de esta iniciativa y garantizar su ejecución.

4. Municipalización de conserjes y ordenanzas

La previsión es que, una vez creada la comisión técnica para la modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Servicios Auxiliares, durante el primer trimestre de 2026 comience el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de los edificios de la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación Deportiva Municipal, el servicio de información turística y la totalidad de conserjes y ordenanzas que actualmente prestan sus servicios a través de empresas externas. De este modo, se pone fin a una situación laboral injusta y al riesgo de una posible cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras.

El equipo de Gobierno se compromete a remitir un informe mensual con los avances hasta que se complete la municipalización de los servicios.

5. Mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas

Habilitación de distintas partidas presupuestarias para poner al día infraestructuras deportivas municipales:

Aumento de 100.000 euros en la partida destinada a inversiones en recintos deportivos para reforzar las mejoras en el Complejo Deportivo de La Toba. Concretamente, permitirá abordar la ejecución de la sustitución del césped del campo de La Toba 1, la protección del perímetro de La Toba 3 y el proyecto de desarrollo de La Toba 4.

Aumento de la aportación a la Fundación Deportiva Municipal para destinar 50.000 euros a intervenciones de mantenimiento en los polideportivos Barrio de La Luz/La Xungarosa y La Toba, de acuerdo con la enmienda presupuestaria presentada por los concejales David García y Sara Retuerto.

Aumento de 55.000 euros en la partida general de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios, de acuerdo con la enmienda presupuestaria presentada por los concejales David García y Sara Retuerto.

6. Planes de empleo

Una vez que el Principado de Asturias haya asumido el personal de las escuelas infantiles en el primer trimestre de 2026, se establecerá una representatividad conforme a la realidad a largo plazo de la plantilla municipal y en abril se negociará la modificación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Avilés con el objetivo, entre otros, de suprimir la cláusula por la cual hoy en día no se acude a las convocatorias de los planes de empleo que no sean de contratos en prácticas. El equipo de Gobierno se compromete a optar a los planes de empleo una vez superado ese hito, con el mes de abril como plazo para llevarlo a cabo. Para todo ello se dotará un incremento en la partida de productividad corporativa y una partida específica para el plan de empleo dentro del programa de empleo.

"La idea es comenzar las negociaciones del nuevo convenio colectivo en el primer trimestre del año", adelantó Ruiz.

7. Gestión de las antiguas escuelas rehabilitadas

Acuerdo para que las antiguas escuelas del Alto del Vidriero sean dotadas del fin para el que fueron recuperadas, facilitando la compatibilidad entre la actividad vecinal y las iniciativas socioculturales, formativas y comunitarias. Se aprobará un plan de usos que determine el reparto del espacio con un modelo de gestión eficiente, abierto y coordinado, en consenso con la asociación vecinal.

8. Facilitar la burocracia en la organización de fiestas vecinales

Desde la Oficina de Asistencia en materia de Registro (OAR) se dotará una unidad especializada en la información a las entidades sobre los requerimientos necesarios en las solicitudes de eventos y actividades organizados por terceros en la ciudad. Esta unidad se encargará en colaborar activamente con las entidades para facilitar los trámites que precisen. Se coordinará la labor de los servicios que deben emitir los informes requeridos para garantizar la máxima agilidad en el proceso de autorización de la actividad.

9. Patios Abiertos

Aprobación de la enmienda presupuestaria de los concejales David García y Sara Retuerto para la ampliación del programa de Patios Abiertos a todos los colegios del concejo.

10. Equipamiento del nuevo Conservatorio

Aprobación de la enmienda presupuestaria de los concejales David García y Sara Retuerto para la inversión en mobiliario y remates en el nuevo Conservatorio.

11. Incremento del apoyo económico a clubes deportivos

Aprobación de la enmienda presupuestaria de los concejales David García y Sara Retuerto para un incremento de la aportación a la Fundación Deportiva Municipal de la que saldrán los aumentos en las aportaciones económicas a distintas entidades e iniciativas en el ámbito del deporte:

Cosa Nuesa: 12.500 euros.

Belenos Rugby Club: 20.000 euros.

Viviendo un sueño: 2.400 euros.

12. Subvenciones a asociaciones de mujeres

Aprobación de la enmienda presupuestaria de los concejales David García y Sara Retuerto para aumentar un 10% las subvenciones a las asociaciones de mujeres.