Estos son los planes de futuro del Valey de Castrillón: una reapertura escalonada y un nuevo proyecto para su teatro

"Vamos a tratar de abrir escalonadamente el Valey al público". Tras más de año y medio cerrado, el principal centro cultural de Castrillón empieza a ver la luz a final del túnel. Nuria González-Nuevo, portavoz municipal, ha salido al paso de las críticas por parte del PSOE, a los que ha acusado de cometer "una irresponsabilidad negligente" y, además, ha anunciado que se está trabajando para habilitar la caja escénica del Valey como zona de microteatro con aforo para 140 personas. "Es una de las necesidades que tenía el centro para adaptarse a distintos eventos", asegura.

"Durante el año pasado ya se ha ido albergando a los trabajadores de Cultura y diferentes talleres de empleo, por estar esas zonas adecuadas para el uso y contar con las autorizaciones pertinentes", apunta González-Nuevo, que no pone plazos a la posible apertura total del Valey. Eso sí, desvela que se trabaja en la habilitación de la caja escénica del Valey como zona de microteatro, con aforo para 140 personas. "No todos los eventos necesitan la totalidad del teatro", añade la popular. Además, se mejorarán las plazas para personas con discapacidad, algo que se suma "a las mejoras que ya llevamos a cabo, como el bucle de inducción y el pasamanos"

Sobre las críticas vertidas por parte del PSOE, González-Nuevo cree que "el no haber denunciado las deficiencias del edificio por parte de los gobiernos de izquierda es una irresponsabilidad negligente". "Dejaron pasar el periodo de garantía, que acababa en enero del 2021, haciendo que la empresa constructora no asumiese la obra de la cubierta", señala la portavoz, que recuerda que dicha actuación, la de la cubierta, tuvo un coste para las arcas municipales de 1.200.000 euros. "Nuestro gobierno, atendiendo a otro periodo de garantía de 15 años recogido por ley, efectuó la reclamación, algo que es inexplicable que no se hiciese en su día", subraya. Al respecto de retrasar las obras en la cubierta, el PP justifica la decisión en tratar de evitar el período de mayores lluvias, aunque finalmente fue "la mala ejecución de las obras, ya que no se cubrió debidamente la cubierta" lo que provocó una inundación en el edificio.

Un requerimiento de Industria

"Actualmente, aún no se ha recepcionado la obra, ya que estamos pendientes de que se hagan los últimos arreglos. De ninguna manera vamos a recepcionar las obras sin que todo esté como deben estar", sentencia la portavoz municipal, que confiesa, además, que en los últimos días han recibido un requerimiento de la Consejería de Industria para la inspección del centro de transformación del Valey. En dicha revisión se descubrió que no estaba legalizado, algo que tendría que haberse hecho cuando el Valey abrió sus puertas.

Desde el PP destacan que, a pesar del "cierre forzoso del Valey", se ha conseguido potenciar las actividades culturales en diferentes localidades de Castrillón. "Como ejemplo está la consolidación de la actividad teatral en Pillarno, con múltiples funciones teatrales con gran aceptación. También se puede ver como en el Monasterio de la Merced de Raíces se celebran conciertos singulares de gran calidad que también tienen gran aceptación del público", comenta la concejala popular, que cree que todo esto "son los hechos y las realidades que demuestran quién fue incapaz, negligente y no ha dado explicaciones sobre ello, la izquierda; y quien ha sido responsable, el PP".