Vox interpelará al gobierno local sobre la iluminación de la variante

El grupo municipal Vox llevará una batería de interpelaciones al gobierno local en el Pleno de mañana. La formación preguntará sobre las gestiones realizadas en los últimos tres años para pedir el encendido de las farolas de la variante, saber qué medidas tomará el gobierno local para la retirada de simbología franquista en edificios del concejo, conocer cómo se efectuó la gestión de las entradas del concierto de Año Nuevo o preguntar los porqués de la declaración de La Magdalena como zona tensionada. Asimismo, presentarán ruegos para que no se vuelva a eliminar la visita de los Reyes Magos al San Agustín y que se mejoren las instalaciones sanitarias del paseo de la ría.

Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

"Los jóvenes descubren que el teatro les interpela directamente: eso es muy bonito y muy conmovedor", dice el director de escena José Luis Arellano

Crisis de Alu Ibérica: "fue una gran estafa que contó con la colaboración del Gobierno de turno”, lamentan los extrabajadores de la aluminera de San Balandrán

El jugador del Avilés que se codea en cifras con los internacionales Vivian y Huijsen: esta es la estadística que lidera en Primera Federación

Doce estudiantes reciben sus credenciales como corresponsales juveniles de Corvera

