Vox interpelará al gobierno local sobre la iluminación de la variante

El grupo municipal Vox llevará una batería de interpelaciones al gobierno local en el Pleno de mañana. La formación preguntará sobre las gestiones realizadas en los últimos tres años para pedir el encendido de las farolas de la variante, saber qué medidas tomará el gobierno local para la retirada de simbología franquista en edificios del concejo, conocer cómo se efectuó la gestión de las entradas del concierto de Año Nuevo o preguntar los porqués de la declaración de La Magdalena como zona tensionada. Asimismo, presentarán ruegos para que no se vuelva a eliminar la visita de los Reyes Magos al San Agustín y que se mejoren las instalaciones sanitarias del paseo de la ría.