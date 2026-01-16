Alquileres a precio de chollo en Avilés: este es el programa por el que puedes vivir en el centro con una renta de menos de 500 euros
Valgranda, El Carbayedo, el centro y El Quirinal son los barrios más cotizados, mientras Llaranes y Bustiello, los más económicos
Avilés Alquila ayuda a contener el precio del alquiler. Según el informe anual de 2025, el programa de vivienda del Ayuntamiento ha conseguido mantener el precio del metro cuadrado para las rentas en 6,81 euros y de 467 en las viviendas, una cifra que se encuentra muy por debajo de los 8,8 euros por metro cuadrado que establece, por ejemplo, el portal inmobiliario Idealista. Además, la memoria de Avilés Alquila también refleja que el año pasado se batió el récord de contratos firmados, con un total de 187, y que este plan, dependiente de la Fundación San Martín, ha firmado 703 acuerdos desde su existencia, traspasando por primera vez la marca de las siete centenas.
La estadística del Avilés Alquila también deja otros datos interesantes: la mayoría de viviendas que se han alquilado a través de esta plataforma se ubican en la zona centro, seguido de El Quirinal, Versalles y Puerta de la Villa. La media de antigüedad de los edificios es de más de 40 años. El modelo de edificación más frecuente tiene tres habitaciones o más, y en la mayoría de los casos son viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados.
Sin duda, una de las estadísticas más relevantes, porque precisamente son la razón de ser de Avilés Alquila, es la contención en el precio de las rentas. La media es de 6,81 euros, por debajo de las viviendas de protección y muy por debajo del mercado libre. En cuanto a los barrios más cotizados, destacan Valgranda, El Carbayedo, la zona centro y El Quirinal, todos con cotizaciones por encima de los 7 euros el metro cuadrado. Bustiello, Llaranes y La Toba son la otra cara de la moneda, con una cotización de unos 4 euros el metro cuadrado.
En cuanto a la edad de los arrendatarios, la inmensa mayoría es menores de 50 años. La procedencia es también mayoritaria de Avilés. Sobre la nacionalidad, el 53% eran españoles y el 68% de ellos no necesitaron avalista para firmar el convenio.
¿Y los arrendadores? El 99% son españoles y la inmensa mayoría tienen más de 50 años. Además, 17 de ellos han incorporado a lo largo del año pasado más de una vivienda al programa. Asimismo, son diez las inmobiliarias locales que participan en el programa.
