Avilés pedirá topar los precios de las viviendas de los barrios del sur

El Ayuntamiento de Avilés acordó ayer pedir al Principado que incluya los barrios de "Versalles y de Avilés sur", en la declaración de "zonas tensionadas". Esto salió adelante con la aprobación de los socialistas, la parte de Izquierda Unida (IU) de Cambia Avilés (CA) y también la otra parte de ese mismo grupo municipal, es decir, la de Podemos, que fue la que llevó al Pleno que se celebró ayer la iniciativa. La aprobación de esta medida estaba acordada en el pacto presupuestario firmado esta semana por el gobierno local y Podemos.

La declaración de zona tensioinada supone la aplicación de límites a la actualización de los alquileres, topes en los precios para grandes tenedores, así como incentivos fiscales para propietarios que pongan viviendas en alquiler a precios asequibles. Además, permite impulsar políticas públicas orientadas a aumentar la oferta de vivienda.

Los grupos Vox y el de los populares rechazaron de plano la medida defendida por la izquierda: "En ciudades como París o Berlín se han obtenido resultados totalmente contraproducentes", apuntó la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, la concejala Arancha Martínez Riola. Entre esas medidas contraproducentes habló de la creación de "mercado negro" y la reducción del stock de inmuebles. "Existe una incoherencia entre el objetivo pretendido y las soluciones propuestas", concluyó.

David García, el promotor de la idea de ampliar la declaración de zonas tensionadas avilesinas, aseguró que el precio del alquiler en Avilés se ha incrementado un 22 por ciento. "Eso deja obsoleto el informe de la consejería", apuntó. Por eso, precisamente, es necesaria la medida de ampliar las zonas tensionadas, argumentó.

Esther Llamazares, del Partido Popular (PP), rechazó la medida defendida por la izquierda porque, a su juicio, se interviene "en el mercado", un mercado que en Asturias es de pequeños propietarios, dijo, "que poco a poco han podido adquirir una, dos viviendas", señaló y lo hizo para alejarse de la idea de los grandes fondos. "Estas personas han ido sacando adelante sus familias con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y mucho esfuerzo".

La concejala de Vivienda

Ana Solís, la concejala de Vivienda, explicó: "La declaración de una zona tensionada tiene que ser una parte más de una política integral de vivienda que vaya acompañada de dos cosas: más medidas complementarias y una buena colaboración y comunicación entre todas las administraciones". Señaló esto después de haber constatado que sí que apoyaban la medida defendida por sus compañeros de grupo porque IU está a favor de "intervenir en el precio de la vivienda".

Manuel Campa, del PSOE, aclaró términos:una zona tensionada no sólo topa los precios del alquiler: "Todos queremos que a la gente le vaya cada vez mejor. A la gente le tiene que ir mejor, pero el Estado tiene que ser solidario". n