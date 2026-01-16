Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de agua en Avilés: 238 usuarios afectados por las obras en estos dos barrios

Durante este periodo se recomienda a los afectados que no dejen grifos abiertos ni usen lavadoras o lavavajillas

Panorámica del barrio de La Grandiella.

Panorámica del barrio de La Grandiella. / M. V.

A. F. V.

Nuevo corte de agua en Avilés. Con motivo de unas labores de mantenimiento en la red de abastecimiento, Aguas de Avilés efectuará interrupciones en el servicio el 19 de enero entre las 15.00 y las 21.00 horas. Estas restricciones afectarán a un total de 238 usuarios de los barrios de La Magdalena y La Grandiella.

En concreto, las calles afectadas con: Ería de Corros, Molinos, La Magdalena, La Grandiella, Leopoldo Alas Clarín, Pedro Lucuce y Ponte, Piqueros, Barrial y Calleja Viuda.

Desde Aguas de Avilés recomiendan a los ciudadanos revisar que no queda abierto ningún grifo durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas.

La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona.

La Sardina Arenque de Llaranes abrirá el Antroxu cerca del mar: en el nuevo pantalán de San Balandrán

