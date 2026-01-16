Detienen al "ladrón del patinete" de Avilés: entraba en casas, amenazaba a sus víctimas con armas blancas y tiene un historial con penas de más de 10 años de cárcel

Cae el "ladrón del patinete de Avilés". La Policía Nacional logró detener a un ovetense al que se le imputan varios robos en viviendas y vehículos en La Luz, Llaranes y Villalegre desde finales de noviembre. El caco, que cuenta con un amplio historial delictivo en el que constan 23 detenciones y penas que suman más de 10 años de prisión por hechos similares, ya está nuevo en la cárcel.

Los robos se produjeron en La Luz, La Lluera, La Llamosa, La Tabla, Llaranes y el entorno de la estación de Villalegre. Según fuentes policiales, el arrestado entraba en viviendas habitadas, robaba en el interior de vehículos y efectuaba también robos con violencia, llegando a emplear armas blanca.

La continua actividad de este caco sembró una notable alarma social en estos barrios. "Llegó a entrar hasta dos veces en dos días consecutivos en la misma vivienda", señalan vecinos, que se toparon en varias ocasiones con el ladrón, que siempre mostraba una actitud esquiva.

Para tratar de darle caza, los agentes de la Policía Nacional, a lo que el perfil del asaltante no encajaba con el de los delincuentes habituales de la zona, establecieron un dispositivo específico que fructificó el pasado 7 de enero, cuando lograron localizarlo oculto en el interior de una vivienda okupada donde se escondía de los agentes.

El arrestado es ovetense y ya había sido el autor de una oleada de robos por distintos puntos de Asturias. Cuenta con un amplio historial delictivo en el que constan hasta 23 detenciones y pensa que superan los 10 años de prisión. El ladrón había asalido en 2025 del centro penitenciario de Villabona.

Por el momento, se le imputan siete robos con fuerza en viviendas habitadas, tres robos con violencia mediante el uso de arma blanca y tres robos en el interior de vehículos. Una vez instruidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.