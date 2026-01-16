El Niemeyer programa otro pase más de "Flores para Antonio"

La película documental "Flores para Antonio" se va a pasar cuatro veces en el cine del Niemeyer (por el momento). La actriz Alba Flores reconstruye la figura de su padre, que murió cuando ella, su hija, tenía 8 años. Las entradas para el cuarto pase ya están a la venta y pueden adquirirse a través de los canales habituales del Centro Niemeyer. El documental está dirigido por Isaki Lacuesta. A través de archivos, grabaciones musicales y testimonios cercanos, la película construye un retrato fragmentado del artista: su talento desbordado, el peso de la herencia artística y la dificultad de habitar la sociedad con la misma intensidad con la que sentía la música. "Le dolía el mundo" comentan sus hermanas Lolita y Rosario con su sobrina.