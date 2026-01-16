Nuevo observatorio para la charca de Zeluán, una de las "gasolineras para aves migratorias" más importante de Asturias

Nuevo obsevatorio para la charca de Zeluán. El Principado ha concluido las obras de mejora en el entorno, lugar de descanso habitual para numerosas aves migrastorias, por valor de 85.000 euros.

Los trabajos han incluido la creación de un nuevo observatorio de aves integrado en el entorno para el seguimiento ornitológico que se suma al que ya había. Ambas infraestructuras ofrecen una visión completa del espacio protegido.

También se han eliminado especies invasoras y se ha acometido el desbroce y la limpieza de la charca, así como mejoras en los accesos y la adecuación de zonas para uso público. La actuación se ha completado con la instalación de cartelería interpretativa. Todo ello "refuerza la función de la charca de Zelúán y la ensenada de Llodero como herramientas de divulgación y espacio de sensibilización ambiental", destacan desde el Principado.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha visitado hoy los trabajos ejecutados en este espacio protegido acompañado por el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez.

Villar ha destacado la colaboración institucional y el compromiso conjunto para la conservación del entorno de la ría de Avilés. En el desarrollo de esta iniciativa se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por las administraciones públicas y colectivos conservacionistas, asegurando un enfoque participativo y consensuado.

La intervención ha supuesto una inversión de 85.000 euros y forma parte de un proyecto dotado con un millón, cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para desarrollar iniciativas preventivas y sostenibles en humedales y lagunas someras, que van desde el control de especies invasoras hasta la creación de zonas de alto valor para anfibios, la regulación del uso público o el establecimiento de sistemas rigurosos de monitorización y seguimiento.

Además, se suma al proyecto del Gobierno de Asturias de impulsar los observatorios de fauna para consolidar una red autonómica orientada a la educación, conservación y sensibilización ambiental. Espacios protegidos como las rías de Villaviciosa y del Eo, declaradas humedales Ramsar, ya cuentan con infraestructuras como estas