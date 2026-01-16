Podemos saca adelante la comisión del agua de Avilés defendida por PP y Vox

Los dos votos de la parte de Podemos del grupo Cambia Avilés (CA) van a permitir que el Ayuntamiento ponga en marcha la comisión del agua, cuyo nacimiento venía renqueando desde, al menos, este pasado otoño.

Estos dos votos de Podemos –cruciales para el objetivo que perseguía el Partido Popular, el promotor de la comisión– llegan veinticuatro horas después de que esa misma formación haya dicho que sí a los presupuestos municipales del gobierno, que desde hace un año está formado por el PSOE y la parte de Izquierda Unida (otros dos ediles) de CA.

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, explicó ayer –nuevamente– que está detrás de la comisión porque asegura que su formación no tiene "nunca la información" que debería tener sobre el contrato de la gestión privado del servicio del agua (lo explota la empresa mixta Aguas de Avilés, que está participada en su mayoría por el Ayuntamiento) y cree que debería de tenerla porque este contrato es "muy importante para este Ayuntamiento".

Arancha Martínez Riola, que es la portavoz de Vox en Avilés, se manifestó ayer más o menos por los mismos derroteros: "A ver si arrojamos luz al agujero al que asciende el contrato del agua" que, insistió, "está siendo muy lesivo para la ciudadanía", dijo.

Los votos de David García –el suyo y el de la exconcejala de Festejos Sara Retuerto– dieron la mayoría a la puesta en marcha de la comisión. Fue muy escueto en su defensa de la propuesta lanzada por los populares: "Desde Podemos vamos a ser coherentes con las posiciones defendidas durante estos últimos años: nos hubiera gustado que fuera algo más permanente, que se hubiera creado el observatorio para el seguimiento del contrato del agua; si llega, bienvenido, si no, nos tendremos que conformar con esta comisión temporal". Y ya está .

IU rechaza la comisión

La postura que en este asunto ha tomado la parte de Podemos de CA es absolutamente opuesta a la de la otra parte del grupo. Agustín Medina, el teniente de alcalde, el portavoz de IU, tomó la palabra para decir: "Esta proposición nace de una intencionalidad política muy concreta y una posición ideológica conocida con respecto del agua: tratarla como un negocio y no como un derecho". Y, a partir de ahí, siguió leyendo: "El Partido Popular no viene a fiscalizar un contrato, viene a protegerlo, viene a blindarlo: no viene a cuestionar la lógica de una sociedad mixta que ha beneficiado a su socio privado, viene a garantizar que siga siendo rentable". Y añadió: "Resulta francamente cínico que se presenten como adalides del control".

Todo esto fue el prólogo del meollo del debate: "Esta comisión no es neutral, no es inocente y no es objetiva. Está diseñada a medida para poner el foco donde ustedes quieren: en el equilibrio económico del contrato, nunca en el equilibrio social, ambiental o democrático". Y siguió su discurso: "El PP está funcionando como testaferro de la empresa privada defendiendo sus intereses antes de los de Avilés y sus vecinos". "Dirán ahora que exageramos, que cambiamos de postura o que les estamos ocultando algo. El guion es el de siempre: repetir una mentira hasta que parezca que es verdad", continuó el teniente de alcalde.

Llamazares, entonces, cuando le tocó tomar de nuevo la palabra, dijo: "¡Qué importante es la coherencia! ¿Conoce el libro ‘Seis sombreros para pensar’ [del médico Edward de Bono]: Usted tiene ocho. Y depende del sombrero que le pongan o del guion que le han escrito pues actúa de una forma o de otra". Manuel Campa, el portavoz del PSOE, salió en auxilio de su compañero de gobierno: "En los próximos días pondremos en marcha un observatorio del agua. Siempre que se nos pregunta, venimos, contestamos a lo que se nos interrogue. Que se cree la comisión, tampoco es ningún problema: nosotros nos oponemos a ella porque no es necesaria, pero si hay una comisión, iremos a ella".