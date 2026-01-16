La Sardina Arenque de Llaranes abrirá el Antroxu cerca del mar: en el nuevo pantalán de San Balandrán

La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada de inaugurar el Antroxu avilesino con su tradicional desfile, sus olorosos premios que son sardinas reales, y la posterior fiesta con callos y vino tinto. Este año esa celebración prevista para el miércoles 11 seguirá adelante, aunque con cambios en el recorrido del pasacalles. Sin embargo, hay otra novedad que se desarrollará el 31 de enero en el pantalán de la ría, en San Balandrán.

"La sardina es natural de la ría y queremos ir a enseñarle su origen", señala Ángel García, que es el Sardino Mayor. Ante la imposibilidad de montar a la sardina arenque en barco, la cofradía invita a todas las autoridades antroxeras "civiles, militares y eclesiásticas" a participar en un sencillo acto en el nuevo pantalán. "Habrá que lucir ese nuevo pantalán", indica García.

La cita servirá para "bendecir" la sardina con agua de la ría y dar el pistoletazo de salida al Antroxu avilesino, "para que todo el mundo se entere". Un gaitero se encargará de tocar "Chalaneru" y el "Asturias patria querida". "La idea es salir un poco de lo cotidiano, llevaremos una o dos cajas de sidra y haremos un poco de comedia", detalla el Sardino Mayor, que no descarta extender la fiesta después en el barrio de Llaranes.

La Sardina Arenque de Llaranes abrirá el Antroxu en San Balandrán

Ya centrados en el gran día de Llaranes, el del pistoletazo de salida oficial del Carnaval avilesino, la cofradía ha diseñado una serie de cambios en el itinerario del pasacalles. El desfile ya no partirá de la calle Martinete para luego girar en dirección a la calle La Toba, ambas en La Espina, y tampoco pasará por la calle Oviedo, ya en Llaranes, antes de finalizar en la plaza Mayor.

"Este año preferimos lucir más las calles de Llaranes que las de La Espina, va a quedar más guapo sin duda y el tramo que quitamos de La Espina lo añadimos en el barrio", señala García.

El nuevo pasacalles, que comenzará el día 11 a las 19.00 horas, partirá de la calle La Toba, situada paralela al parque de La Espina, continuará por El Martinete hasta su entronque con la calle Río Sella, continuará por Río Gozón y Río Deva, es decir por la parte trasera de la plaza, para continuar después por Río Cares, donde está ubicada la marquesina de La Rocica tras su indulto, seguir por la calle Gijón.

Finalizarán, como manda la tradición, en la plaza Mayor, donde el Sardino Mayor leerá su sermón, crítico como siempre, entregará sus tradicionales premios e invitará a los asistentes a degustar un plato de callos y unos tragos de vino tinto, todo gratuito.