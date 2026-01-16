Los sindicatos de Saint-Gobain piden una subida salarial de 1 punto sobre el IPC

Las tres secciones sindicales representadas en el comité de empresa de la multinacional Saint-Gobain Cristalería –Comisiones Obreras, SOMA-FITAG-UGT y CSI– cuentan con una plataforma común que presentar en la mesa de negociación del próximo convenio, una negociación que empezó en octubre y que, hasta la fecha, ha tenido media docena de encuentros y una propuesta de la empresa rechazada (la de diciembre).

El acuerdo de las tres secciones se fundamenta en lo marcado en las asambleas de trabajadores del pasado día 7. Entonces los trabajadores marcaron los ejes por donde tenían que ir las negociaciones: un punto sobre el IPC en la parte salarial y el rechazo frontal a la pérdida de derechos. La propuesta de la empresa –la última– iba por un camino opuesto: una subida de un 1 por ciento en cinco años y una reducción en el plan de pensiones.

Horno-float

La propuesta que había presentado la empresa en diciembre y que finalmente rechazaron tanto las secciones sindicales como los trabajadores reunidos en sendas asambleas, tenía una línea vertebradora: aceptarla ayudaba a la dirección mundial de la compañía a poner el dinero que se precisa para que la fábrica de Avilés siga produciendo vidrio como viene haciendo desde mediados de la década de los cincuenta.

La necesidad de un horno-float es fundamental: el actual se levantó en 2008, unos meses después del gran incendio de marzo que dejó la fábrica de La Maruca temblando.

Esta instalación tiene una vida útil que va de quince a veinte años, es decir, la vida útil del horno avilesino está en el límite.

Proyecto

Hasta el momento, la multinacional ha diseñado un proyecto para un nuevo horno cuyo detalle no ha desvelado todavía.