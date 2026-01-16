A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: "Aquí haces un hotel con 16 habitaciones"

Singular propiedad a la venta en Avilés. Un conocido agente inmobiliario ha publicado a través de sus redes sociales un vídeo para vender un edificio próximo a la ría que lleva años en desuso y que fue explotado como club de alterne. "Podemos hacer un hotel de 16 habitaciones más local comercial", propone el vendedor, sobre una propiedad que está en el mercado a un precio de 560.000 euros. "Se va a revalorizar", advierte.

La propiedad en cuestión se encuentra ubicada en la avenida Conde Guadalhorce y mira a la ría de Avlés. Tal y como explica en el vídeo, que cuenta con miles de reproducciones, se trata de un inmueble que cuenta con una superficie de 1.024 metros cuadrados. Actualmente se encuentra vacío, totalmente diáfano, lo que es destacado como una ventaja por el asesor inmobiliario, que encuentra un gran abanico de opciones para sus hipotéticos inversores.

"Podemo hacer un hotel de 16 habitaciones más un local comercial de 180 metros cuadrados o diez apartamentos pequeños que se venderían a 300.000 euros cada uno", asegura el vendedor.

Pero uno de los aspectos más singulares del vídeo es que se ha llenado de comentarios jocosos sobre el pasado de ese edificio. "Eso era un club de alterne", "si esas paredes hablasen", "seguro que más de uno pasó por aquellas habitaciones", escriben algunos usuarios sobre el edificio, que cuenta "con una posición estratégica", en palabras del vendedor.

Más allá de estos comentarios, lo que destaca también el vendedor es la pujanza del mercado inmobiliario avilesino. "En un lustro valdrá el doble", augura el agente inmobiliario, que aporta más opciones sobre futuras explotaciones del inmueble: "Una parte se puede usar para hostelería y otra residencial; y arriba tiene una terraza de 220 metros cuadrados que puede ser usada como solarium".

"Es una inversión de futuro, estratégica y etsñá en un lugar premium", ahonda el vendedor.