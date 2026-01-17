Alberto Vázquez une en un tomo sus dos premios de cómic en asturiano
El dibujante aborda, ahora en castellano, la memoria del movimiento obrero asturiano
I. G.
El ilustrador mierense Alberto Vázquez García presentó ayer en Valdecarzana una edición especial que reúne en un tomo dos de sus cómics inicialmente escritos en asturiano, "Los lazos rojos" (en asturiano, "Los llazos coloraos") y "El sol en la escombrera" ("El sol na escombrera"). Ambas publicaciones por separados obtuvieron en 2017 y 2020, respectivamente, sendos premios Alfonso Iglesias de cómic en lengua asturiana. La revisión de esta obra cuenta con 360 páginas, 320 de ellas ilustradas. El resto de páginas están dedicadas al contexto histórico, incluyendo fotografías, documentos, textos y prensa de la época.
Vázquez tiene presente la historia del movimiento obrero. "Los lazos rojos" parte del encierro de 400 mineros en el pozo María Luisa de 1957, que terminará por paralizar todas las minas del valle del Nalón y "El sol en la escombrera" se centra en las memorias de infancia de un niño de la guerra José Fernández Sánchez, que a los 12 años fue embarcado hacia la Unión Soviética tras la caída de Asturias en manos de los franquistas.
