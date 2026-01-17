Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

El Campiello cuenta con nuevas banderas

El Campiello cuenta con nuevas banderas | A. C.

El Campiello cuenta con nuevas banderas | A. C.

El Ayuntamiento de Castrillón ha llevado a cabo, como se ve en la iamgen, las actuaciones necesarias para la instalación de las astas de banderas a la entrada del Colegio Maestro José Luis García Rodríguez (El Campiello), que hasta la fecha carecía de ellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
  3. Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
  4. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  5. La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
  6. Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: 'Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado
  7. Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
  8. Intervención de urgencia por un edificio en mal estado en la calle Santa Apolonia, en Avilés

El Campiello cuenta con nuevas banderas

Patricia Iglesias expone sus fotos sobre Tanzania en la Casa de las mujeres

El PP exige recuperar el servicio de ambulancias en el Aeropuerto

Cuesta de enero

Avilés 2026

Teatro costumbrista en la Casa de Cultura de Luanco

El Museo Marítimo de Luanco inaugura una muestra vinculada al Socorro

Alberto Vázquez une en un tomo sus dos premios de cómic en asturiano

Tracking Pixel Contents