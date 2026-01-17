El Campiello cuenta con nuevas banderas
El Ayuntamiento de Castrillón ha llevado a cabo, como se ve en la iamgen, las actuaciones necesarias para la instalación de las astas de banderas a la entrada del Colegio Maestro José Luis García Rodríguez (El Campiello), que hasta la fecha carecía de ellas.
