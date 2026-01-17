Un forcejeo con un paraguas en una vivienda, una persecución policial y un problema de adicciones: las claves del caso del "ladrón del patinete" de Avilés

Un forcejeo con un paraguas en el interior de una vivienda, una huida "in extremis" de la Policía y un problema de adicciones y de salud mental. Esos son algunos de los ingredientes del caso del "ladrón del patinete" de Avilés, la detención de un delincuente con un amplio historial delictivo a sus espaldas al que se relaciona con una docena de robos con viviendas y vehículos de la comarca. Él lo negó todo ante el juez.

Según fuentes policiales, los robos en la comarca del "ladrón del patinete", un ovetense que, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ha pasado 16 años de su vida entre rejas, comenzaron el pasado noviembre. Se perpetraron, fundamentalmente, en la zona de La Luz, Villalegre y las localidades corveranas de Villa y Molleda. Según testigos, el asaltante se desplazaba en un patinete eléctrico y mostraba una actitud esquiva.

El forcejeo del paraguas

Aunque fuentes cercanas al caso señalan que la mayoría de los robos se perpetraron al despiste, entrando en domicilios cuando no había nadie dentro, el presunto ladrón tuvo dos enfrentamientos en dos viviendas. Uno en una casa ubicada entre La Luz y Villa (Corvera). La denunciante asegura que escuchó unos ruidos en el interior de la vivienda. Gritó: "¿Quién anda ahí?". Y del dormitorio principal salió un hombre vestido de negro que llevaba en la mano un joyero con diversas joyas.

La mujer no dudó en plantarle cara. Y para ello empleó un paraguas, con el que enganchó al ladrón por el brazo. Ambos forcejearon y las joyas cayeron al suelo, momento en el que el asaltante abandonó el lugar de los hechos en un patinete eléctrico.

Persecución policial

La mujer dio aviso de inmediato a la Policía Nacional, que logró identificar a un hombre con una descripción similar a la aportada por la víctima a pocos metros de allí. Si bien, el caco logró escapar de los agentes. En su huida tuvo que abandonar el patinete.

Otro encontronazo

Además, también se le acusa de haber tenido otro encontronazo con un vecino que, tras otro supuesto asalto, le recriminó la actitud. Ambos se enzarzaron con un palo u objeto similar. No hubo lesiones de gravedad.

Piso Okupa

La Policía Nacional detuvo al acusado el 7 de enero en un piso okupa del barrio de La Luz. Según ha podido saber este periódico, el arrestado mantuvo una actitud nervisa y, por momentos, agresiva durante su estancia en los calabozos.

Pasó a disposición judicial un día después. Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés decidió responde únicamente a las preguntas de su abogado, Juan Luis Mancisidor, asignado por el turno de oficio. Negó ser el autor de ninguno de los robos.

Problemas mentales

Según ha podido saber este periódico, el arrestado, que ya está en prisión provisional, padece un problema de adicciones y aseguró haber estado consumiendo cocaína durantes las semanas previas a su detención.

Además, su familia cree que puede padecer algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada. Precisamente, su defensa ha solicitado un informe forense para valorar esta circunstancia.