Las gaitas de Gozón resuenan en la televisión británica

Las gaitas de Gozón se han internacionalizado, al menos, en el Reino Unido ya son conocidas. Todo ello gracias al documental emitido en Channel 5 el pasado jueves día 15 y dirigido por el expolítico y periodista inglés Michael Portillo. "Uno de nuestros objetivos cuando nos fundamos como banda de gaitas era ser internacionales, dar a conocer al mundo Gozón y su música tradicional asturiana", señala Daniel Meré, director de la banda de gaitas Cabu Peñes, que es uno de los protagonistas del documental dedicado a Asturias. "Es un honor haber salido en una de las principales cadenas televisivas del Reino Unido", añadió Meré.

Michael Portillo contactó con Meré a través de las redes sociales y le contó su interés por grabar un documental sobre Asturias para su serie televisiva "Spain". "Debieron verme por Tik Tok y se pusieron en contacto conmigo", señala el gozoniego, natural de Bañugues. Dado el interés de Portillo, Meré le trasladó que era el director de la banda de gaitas Cabu Peñes, en Gozón, y le detalló algunos lugares de Asturias que visitar para rodar su documental sobre la región. "Yo le vendí Gozón como concejo, pero al final solo grabaron en Luanco", señala el gaitero.

La grabación fue el pasado 14 de julio, dos días antes de las fiestas del Carmen. Sin embargo, esa visita no podía trascender por confidencialidad hasta la publicación del documental en Channel 5. "Nos pidieron simular un concierto en la Torre del Reloj y así hicimos. Cuando empezamos a tocar, comenzó a llenarse de gente que quería vernos actuar", apunta Daniel Meré, que durante aquel "concierto" interpretó cuatro piezas: "Muñeira de Boal", "Asturias, patria querida", "Jotas de Tresmonte" y "La danza de Viodo". Tras la edición del vídeo, sólo fueron emitidas dos, las dos primeras, y ambas en la Torre del Reloj.

En el documental, Meré da una serie de consejos básicos a Portillo para aprender a tocar la gaita como, por ejemplo, soplar aire para llenar el fuelle. En ese momento, el periodista británico se pone colorado del esfuerzo y Meré le espeta en inglés: "Estás tan rojo como tu camisa". Porque, efectivamente, iba ataviado con una camisa de color rojo intenso. Con la interpretación de la "Muñeira de Boal", Portillo se arrancó a bailar una pieza del brazo de una de las asistentes al concierto improvisado para el documental británico.

Daniel Meré está orgulloso de que su banda, que justo un año antes de la grabación del citado vídeo, el 14 de julio de 2024, comenzaba su andadura musical en plenas fiestas del Carmen de Luanco, y que desde entonces se ha convertido en un grupo imprescindible en toda fiesta que se precie en el concejo. "Del documental me gustó que mostraran un mapa de Gozón que indica dónde está situado nuestro concejo, quizá la emisión en televisión puede atraer turismo británico en los próximos meses", apuntó el director de la banda de gaitas Cabu Peñes.

La cinta dedica a Luanco algo más de tres minutos de metraje. Se detiene en el puerto viejo, muestras la playa de Luanco y la de La Ribera e incluye planos de la calle La Riba, que es la que comunica el entorno del muelle viejo con la Torre del Reloj y La Ribera sin olvidar los planos aéreos con dron que muestran el puerto deportivo y pesquero del Gayo, es decir, una vista a algunos de los más importantes lugares de la capital gozoniega.

"El equipo de grabación pasó el día entero por Luanco, es más comieron en uno de los locales del entorno del muelle", indicó Daniel Meré, orgulloso de que la gaita asturiana sonara para todo el Reino Unido con el honor de que fuera su banda, la que fundó hace año y medio en su querido concejo de Gozón. n