Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean "zonas tensionadas": "Queremos alquileres dignos"

"Los alquileres están por las nubes y esto es un barrio de gente trabajadora", señala Javier García, que apura un café en una terraza de Versalles. "La vivienda no es un lujo y hay personas que están pagando de renta 600 euros por un segundo sin ascensor en la calle Pelayo, no puede ser", añade. Avilés aprobó el viernes en el Pleno pedir al Principado la declaración de zona tensionada para este barrio y los de la zona sur, a fin de poner en marcha medidas que impidan este repunte en los precios de la vivienda.

Belén Rodríguez, Amalia Mezquita y Loli Rumo. / Mario Canteli

Esa decisión, que llegó a propuesta de Podemos y cuya aprobación estaba incluida en el acuerdo presupuestario entre la formación morada y el gobierno local, llega en un momento en que la demanda de vivienda es mayor que la oferta y ello genera dificultades para acceder a una vivienda digna. "De media, aquí en Versalles, los alquileres deben rondar los 500 euros", afirma Jorge González, que se refiere a un bajo alquilado en Tocarate por 650 euros. Y es que el problema, continúa Arancha Fernández, es "que la gente joven, con esos precios, no tiene donde ir a vivir". José Antonio González pone como ejemplo que una persona cobre 1.400 euros mensuales y el alquiler de un piso le salga a 650 euros: "Así, no se puede vivir".

Versalles clama por alquileres "dignos"

"De lo que se trata es de poner precios dignos, no aprovecharse de los inquilinos. Pago un alquiler de 550 euros en la calle La Paz y el piso estaba sin amueblar", sostiene Julio Suárez, que acaba de salir del estanco de la calle Fruela. Prende un cigarro y continúa: "La gente tendrá que vivir en algún sitio pero así nos están sangrando".

Álvaro Alonso, Silvia Álvarez y el pequeño Diego están hipotecados en un piso en Versalles y defienden "un precio justo" para los alquileres. "En 2023 estaba en un piso de la avenida San Agustín y pagábamos 500 euros, ahora ni me imagino a cuánto estará. Y es más, nos fuimos y el casero se quedó con la fianza", afirma Álvarez.

Unos metros más allá, casi en la calle La Paz, tres mujeres conversan sobre la vivienda. Loli Rumo, Amalia Mezquita y Belén Rodríguez detallan que ya hay pisos en el barrio "que se alquilan por habitaciones". "Y es que ya hay viviendas por seiscientos euros al mes y sin ascensor ni calefacción", señalan en el corrillo improvisado en la marquesina. "Compran pisos y en vez de alquilarnos a precios normales, lo hacen por habitaciones y no hay derecho", se quejan.

Avilés Sur

Xosé Francés Rodríguez es el presidente de la plataforma vecinal "Avilés Sur" –que engloba a los barrios de Llaranes, La Luz, Villalegre y el Alto del Vidriero– celebra el acuerdo plenario, que tendrá que contar con el beneplácito del Principado. Y lo argumenta: "Implica un reconocimiento de una situación de desajustes sociales, dado que la dificultad de acceso a la vivienda es el principal indicador de vulnerabilidad". La plataforma que aúna los barrios de La Luz, Villalegre, Llaranes y el Alto del Vidriero le pone deberes al Ayuntamiento mientras que el Principado pone en marcha las medidas oportunas: "Es necesaria la construcción de vivienda pública".

Otra cuestión que Xosé Francés Rodríguez a la que se refirió al programa asturiano de alquiler de vivienda accesible: "No se puede poner en marcha un programa asturiano de alquiler accesible cuando en nuestros barrios las rentas de gran parte de las personas demandantes, no cumplen el criterio económico para poder acceder a ello".

Así las cosas, los vecinos de Versalles y los barrios del sur de Avilés claman por unos precios "dignos" para solucionar el problema de la vivienda. "Lo llaman zonas tensionadas y sí que generan tensión, la de las personas que están ahogadas por pagar cifras imposibles mientras los rentistas se frotan las manos", concluye Julio Suárez.