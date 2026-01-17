El Museo Marítimo de Luanco inaugura una muestra vinculada al Socorro
El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, inauguró ayer una muestra titulada "En torno al Socorro" (en la foto) que incluye un cuadro del pintor avilesino Jesús Soria, de 1909, que relata "el milagro" del Cristo del 5 de febrero de 1776 que, según la leyenda, salvó de morir ahogados a decenas de marineros tras una galerna. La exposición incluye maquetas del Luanco en el siglo XIX, además de portfolios, novenas y manuscritos de distintas cronologías y fotografías de diferentes épocas durante las fiestas del Socorro. La muestra está comisariada por los historiadores Carlos González-Pola e Ignacio Pando.
