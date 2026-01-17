Patricia Iglesias expone sus fotos sobre Tanzania en la Casa de las mujeres

Patricia Iglesias inauguró ayer una exposición fotográfica sobre Tanzania en la Casa de las Mujeres de La Ferrería –en la imagen–. La muestra se compone de 25 imágenes tomadas durante su último viaje, entre mayo y junio de 2025. Las fotografías muestran la vida cotidiana en ciudades y pueblos así como animales salvajes y el proyecto solidario que la también conocida como "Patri X Libertad" desarrolla con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. La actividad pareja a la muestra, que se podrá ver hasta el 6 de febrero, forma parte del ciclo "Viernes con Voz Femenina".