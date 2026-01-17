Patricia Iglesias expone sus fotos sobre Tanzania en la Casa de las mujeres
Patricia Iglesias inauguró ayer una exposición fotográfica sobre Tanzania en la Casa de las Mujeres de La Ferrería –en la imagen–. La muestra se compone de 25 imágenes tomadas durante su último viaje, entre mayo y junio de 2025. Las fotografías muestran la vida cotidiana en ciudades y pueblos así como animales salvajes y el proyecto solidario que la también conocida como "Patri X Libertad" desarrolla con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. La actividad pareja a la muestra, que se podrá ver hasta el 6 de febrero, forma parte del ciclo "Viernes con Voz Femenina".
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
- Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: 'Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado
- Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
- Intervención de urgencia por un edificio en mal estado en la calle Santa Apolonia, en Avilés