El PP exige recuperar el servicio de ambulancias en el Aeropuerto

El fallecimiento en el Aeropuerto de Asturias de un pasajero que sufrió una indisposición ha reavivado el debate de la ambulancia en el aeródromo de Santiago del Monte. El PP volvió a exigir ayer la recuperación del servicio de emergencias, que fue retirado por Aena el 30 de abril. "Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto las consecuencias de la supresión del servicio; una supresión sobre la que el Principado no ha hecho nada", señaló el senador popular José Manuel Rodríguez "Lito". "No podemos afirmar que la presencia de una ambulancia permanente habría cambiado el desenlace, pero esa incertidumbre es precisamente la consecuencia de haber suprimido un servicio que llevaba más de 30 años garantizando la máxima capacidad de respuesta ante emergencias", abundó el Rodríguez, que señaló que otros aeropuertos como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga sí mantienen el servicio.

El fallecido viajaba en un avión que volaba de Oporto a Colonia. Sufrió una indisposición y el aparato aterrizó de emergencia en Castrillón. A su llegada los integrantes de la UVI Móvil de Avilés no lograron reanimarlo.