"La secuencia", una reflexión sobre "la honestidad" en la vida, devuelve el teatro al Niemeyer

El actor y director de escena valenciano Borja López Collado presenta esta tarde (20.00 horas) en el club del Niemeyer el drama “La secuencia”, un espectáculo que se centra en el diálogo entre una actriz de una película y, precisamente, su director, en medio de un rodaje, justo cuando llega el momento de filmar la escena de desnudo de ella.

Ella, que es María Almudéver, rechaza tal situación: “Considera que el proyecto no es honesto”, señala López Collado al otro lado de la línea telefónica.

La producción parte de una película de Francesc Cuéllar. López Collado estaba convencido de que aquel título ofrecía “muchas posibilidades teatrales: un espacio único, dos personajes en tiempo real”, dice el director del montaje que inicia en Avilés su gira nacional porque “La secuencia”, realmente, sólo se ha visto en el circuito de la Comunidad Valenciana y, ahí, además, en pocas ocasiones: “Nosotros estrenamos en el Teatre El Musical, en Valencia, luego tuvimos una función en una muestra de teatro aquí de Alcoy, la más importante dentro de la comunidad valenciana y ahora tenemos este vuelo en Asturias o sea que el recorrido la verdad que ha sido breve”, confiesa. Así que sí, López Collado y Almudever, que son Triangle Teatre, son nuevos a este lado del Pajares.

“La secuencia” se centra en el momento en que la actriz se tiene que desnudar, pero profundiza en otros asuntos. Lo explica López Collado: “A partir de ahí se desencadena un debate sobre la honestidad para con el trabajo, evidentemente también, para con los compañeros, y, sobre todo, se plantea una reflexión que va más allá: el capitalismo y esta sensación de inmediatez constante que hace que muchas veces nos dejemos la humanidad a un lado y podamos ser capaces de pasar por encima de las personas”, apunta el director de escena.

López Collado asume que la producción teatral es una carrera de obstáculos: “Estamos con la distribución de ‘La secuencia’, aunque realmente esto tampoco es que esté en un momento muy idílico”, señala el director de la compañía. “En Valencia hay muchas cosas culturales que de alguna manera no se están cuidando: a los programadores les está costando mucho tener una financiación para poder acoger nuevos espectáculos... ahora mismo nos está costando”, reconoce el director de escena. Pese a esta situación, el teatro sigue siendo una actividad a la que no se puede renunciar: “Nuestra intención va a ser seguir dando guerra, insistir por supuesto, en no dar el trabajo por acabado, ni mucho menos: entendemos que el ‘feedback’ que hemos tenido es óptimo: conectamos muy bien con el público y confiamos mucho en la propuesta y seguiremos con ello, sí”, concluye.