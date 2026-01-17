Teatro costumbrista en la Casa de Cultura de Luanco
El grupo "Teatru Carbayín" de Siero llenó ayer la Casa de Cultura de Luanco con la obra "La maxa de la primer vez", obra de José Ramón Oliva. La función fue todo un éxito de público. En la imagen, un momento de la representación.
