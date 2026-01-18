La actriz asturiana que estrena a Shakespeare en The Globe de Londres, la catedral del teatro isabelino: “Estoy disfrutando de un sueño, lo estoy disfrutando a tope”

“Estoy disfrutando de un sueño, lo estoy disfrutando a tope”. La que habla así es la actriz asturiana Patricia Rodríguez. Aprovecha una parada durante los penúltimos ensayos de “The Tempest” para atender la llamada de teléfono con LA NUEVA ESPAÑA. Rodríguez forma parte del reparto de la última producción que se ha montado en Londres sobre uno de los textos dramáticos del mayor dramaturgo de todos los tiempos: de William Shakespeare. El espectáculo está programado en el teatro The Globe desde ayer sábado y hasta el próximo 12 de abril, concretamente el auditorio Sam Wanamaker, el que se ilumina con velas con cera de abejas.

Ya no hay entradas. Al menos hasta este jueves que viene.

La asturiana de normal es de Gijón; esta próxima temporada, sin embargo, será de la isla de Próspero, la del mago de “La tempestad”, que así se llama -en español- la última tragedia del bardo de Stratford-upon-Avon, la del duque de Milán expulsado de palacio y escondido en medio de una isla con su hija Miranda y los libros de magia y sortilegios.

A orillas del Támesis, en la capital británica.

Rodríguez -también es productora: su compañía en España es Las Ganas, como su primera producción- es Stephano en el espectáculo que dirige Tim Crouch, que es uno de los dramaturgos modernos más influyentes del Reino Unido: el de “Mi brazo”, el de “Un roble”.

The Globe es la verdadera catedral del teatro isabelino: “Estoy ahora en el ‘backstage’ comiendo con los compañeros. Acabamos de terminar la parte técnica porque estábamos decidiendo el final: cómo se hacen los aplausos al final de la representación”, explica. La de ayer fue la primera “preview”. “Vamos a estar haciendo preestrenos hasta el día 29, que es la noche que llaman de la prensa”, añade la actriz. Ella y Mercè Ribot, su compañera en la dirección artística de su compañía en el Reino Unido -Little Soldier-, son las únicas españolas del elenco. Faizal Abdullah, que es Calibán, es el otro extranjero: de Singapur.

Rodríguez empezó como actriz en 1998. “Fue en el teatro Palacio Valdés: hicimos ‘Las sillas’, con Roberto Corte”, cuenta. A partir de ahí, recorrió todos los escenarios asturianos “cargando y descargando”. Rodríguez se hizo fuerte “en el barro” que es el circuito regional: pequeñas producciones, pequeños elencos, pequeños sueldos… Se fue a Londres en 2006 y allí se hizo un hueco en los escenarios hasta 2019. “Ahora he vuelto a Asturias y justo ahora es cuando me llaman para estar en el The Globe”, cuenta la actriz. “La diferencia principal entre trabajar en Asturias y aquí en The Globe es que aquí hay muchísima gente: en todos los departamentos, la maquinaria funciona sola, está súper bien engrasada: todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, simplemente tienes que saber a quién preguntarle determinadas cosas, y eso viniendo de nuestro mundo donde todos hacemos un poco todo, pues es un cambio”, admite.

Tim Crouch

“Conozco a Tim (Crouch) desde hace bastante tiempo: está como muy vinculado al circuito ‘Fringe’, al alternativo. Hemos coincidido en equipos de trabajo, en diferentes ocasiones. Hace unos años hicimos un trabajo para la Royal Shakespeare Company: él estaba ayudando con la dramaturgia y a mí me invitaron a participar el laboratorio de ‘Research and Development’. Fue a propósito de ‘Como gustéis’, una versión que dirigió Omar Elerien: esa fue la primera vez que coincidimos. Ha venido a ver nuestro trabajo con Little Soldier. Y nada: le gustó mucho y tenía muchas ganas de trabajar con nosotras y aquí estamos”, cuenta Rodríguez.

La asturiana se instaló en Londres hace años. “Mercè y yo montamos compañía y conseguimos hacernos un hueco en el circuito profesional: por eso estamos aquí”, explica. El reparto completo lo conforman once actores: “Algunos se personajes del original se omiten. Me refiero a marineros y eso, pero bueno, la adaptación de Crouch es bastante cercana al original”, cuenta Rodríguez. “Tim tiene un concepto muy particular de Próspero, porque él aparte de dirigir, protagoniza el espectáculo. Su personaje tiene más capas, es más complejo”, resume la actriz.