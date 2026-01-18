Avilés "peleará" ante el Principado que los barrios del centro sean zona tensionada: "Da garantías a los pequeños propietarios y a los inquilinos"

El Ayuntamiento de Avilés no se quedará de brazos cruzados ante el rechazo del Principado a declarar zonas tensionadas los barrios del centro, una noticia adelantada en exclusiva este domingo por LA NUEVA ESPAÑA. La concejala de Vivienda, Ana Solís, de IU, ha anunciado que pedirá una reunión con la consejería de Vivienda para reiterar el interés del concejo en disponer de medidas que permitan –entre otras opciones– controlar los precios de los alquileres en estas zonas del cogollo de la ciudad. Además, la edil también quiere aprovechar ese encuentro para transmitir a la administración regional la moción aprobada el viernes en el Pleno para extender esta catalogación a Versalles y los barrios del sur de Avilés.

La ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno el año pasado, establece la idea de zona de mercado residencial tensionado para aquellas zonas en las que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. La idea es que la administración pueda luchar contra estos incrementos dotando a estas zonas de vivienda pública o topando los precios del alquiler.

El Principado elaboró un estudio para detectar las zonas tensionadas de Asturias, y en Avilés salían siete: El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. El Ayuntamiento solicitó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para todos ellos.

La decisión del Principado sobre las zonas tensionadas de Avilés

Si bien, tras un análisis más exhaustivo efectuado a finales del año pasado, el Principado ha dictaminado que solo La Magdalena cumple con los requisitos para gozar de esta catalogación, tal y como reveló ayer este periódico. Y la concejalía de Vivienda no está de acuerdo con esta decisión. "Entendemos que las zonas tensionadas tienen que ser una parte más de una política integral de vivienda que vaya acompañada de medidas complementarias y colaboración entre administraciones", razona Solís.

Sí aplaude la edil que Vivienda ya haya iniciado la tramitación de la declaración de La Magdalena como zona de mercado residencial tensionado, al darse un incremento en los precios, tanto para el alquiler como la compra, muy superior al IPC. "El proceso administrativo está en su momento inicial, y por tanto no se puede hablar de plazos con seguridad. Esto demuestra que la política municipal está funcionando, y eso es positivo. Pero por otro lado nos gustaría que la declaración de zonas tensionadas fuese más amplia", reincide la concejala.

"Defendemos a la clase trabajadora, a los que alquilan, a los que tienen un piso en propiedad y a los que quieren poner una vivienda en alquiler. Las zonas tensionadas dan garantías a estos pequeños propietarios y también suponen incentivos fiscales por mantener su alquiler dentro de unos precios razonables", abunda la concejala de Vivienda, que espera defender esta postura ante una consejería, la de Vivienda, con la que comparte partido político.

Además del avilesino barrio de La Magdalena, entre las zonas que han pasado el corte de Vivienda se encuentra Luanco. En el caso de la capital gozoniega cumple tanto el criterio de esfuerzo económico para el pago de hipoteca como el del incremento del coste de alquiler de viviendas en relación al IPC. El inicio de la tramitación también ha sido ya publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el BOPA.

Asimismo, el Principado también considera que cumplen los criterios de zona de mercado residencial tensionado los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón; Llanes, Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva, en Llanes; y Poo y Arenas, en Cabrales. Se quedan fuera de esta primera selección, además de los citados barrios avilesinos, La Felguera (Langreo), San Roque (Llanes) y Carreña (Cabrales).

Alquileres por habitaciones

Otra de las preocupaciones de Solís sobre el mercado de vivienda avilesino es la proliferación de los alquileres por habitaciones, una práctica que denunciaban varios vecinos de Versalles en un reportaje también publicado por este diario el domingo. "No está regulado por la Ley de Vivienda sino por el Código Civil. Trabajamos para ver cómo podemos controlar esta situación, con las limitaciones que tenemos por las competencias municipales. Y esperamos que desde el Ministerio aprueben el Decreto de Vivienda y se actúe también con el alquiler temporal y por habitaciones", advierte.

Solo 5.000 vecinos vivirán en zonas tensionadas

La noticia de que el Principado solo tramitará la catalogación de zona de mercado residencial tensionado para La Magdalena hará que esta medida solo llegue a unos 5.000 vecinos, que son los que residen en este barrio. La Magdalena es una de las zonas más jóvenes del concejo, especialmente por ser una de las zonas de Avilés donde más vivienda de nueva construcción se ha levantado en la última década y media. Cuenta, además, con diversos servicios públicos, como centro de salud, colegio, instituto, complejo deportivo, un parque y recintos como el pabellón de La Magdalena.

Asimismo, está previsto que en La Grandiella se construyan 235 nuevas viviendas de protección para alquiler asequible. Este plan, anunciado por la consejería de Vivienda el pasado mes de noviembre, requerirá una inversión aproximada de 30 millones de euros. Los profesionales del sector inmobiliario avilesino mostraron sus recelos ante un proyecto que catalogaron de "electoralista": "No va a resolver el problema antes de cuatro años".