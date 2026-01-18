Avilés requiere a Ecovidrio que reactive su servicio de recogida

El Ayuntamiento de Avilés requerirá formalmente al ente público Ecovidrio la restitución urgente del servicio de recogida de vidrio comercial, interrumpido el pasado 6 de enero. El anuncio fue realizado por el concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García, durante el Pleno municipal celebrado este viernes.

La recogida del vidrio generado por la actividad comercial y hostelera no es una competencia municipal, sino una obligación exclusiva de Ecovidrio. La interrupción del servicio se produjo tras un cambio de contrato por parte de la entidad gestora, sin que hasta la fecha se haya reanudado. "Ecovidrio no ha sido capaz de restablecer en tiempo y forma un servicio que no debería haberse suspendido", señaló el concejal.

Desde el inicio de la incidencia, el Ayuntamiento ha exigido reiteradamente la reactivación inmediata del servicio y, de forma paralela, ha puesto en marcha medidas extraordinarias para apoyar a la hostelería y evitar la acumulación de residuos en la vía pública. Estas actuaciones buscan minimizar el impacto negativo en la imagen de la ciudad. "No es obligación del Ayuntamiento la recogida del vidrio comercial, pero estamos actuando para resolver esta situación", afirmó García.

Entre las medidas adoptadas, el Consistorio ha solicitado la colaboración de Urbaser, empresa responsable de la recogida de residuos domésticos, para que, dentro de los límites de su contrato, contribuya a evitar situaciones de saturación de contenedores. Asimismo, no se descarta la adopción de nuevas medidas adicionales si fueran necesarias y siempre dentro del marco legal vigente.

Paralelamente, se está elaborando un informe técnico que permitirá remitir un requerimiento formal a Ecovidrio, la entidad dedicada a la recogida de vidrio.