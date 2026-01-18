Bendición de San Antón en Avilés: Una cabra, perros, gatos y un canario "ya están protegidos" en La Magdalena

Javi Conde fue a la iglesia de San Agustín, en el Polígono de La Magdalena, acompañado de su cabra "Copito". Quería bendecirla y así hizo. El párroco David Cuenca le echó agua bendita con el hisopo a la puerta del templo. A "Copito" y a la perra chihuahua "Nube" que estaba en brazos de su dueña, María José Gutiérrez, y también a "Luna", propiedad de Miriam Janet Ruiz. "Bendecimos a los animales para protegerlos y que Dios los bendiga con salud durante todo el año, Dios también creo a los animales", afirma Ruiz, momentos antes del inicio de la misa de San Antón, que es el patrón de los animales. San Antón fue un monje egipcio que convivía con animales salvajes, que no le atacaban y parecían entender su presencia, de acuerdo a las tesis bíblicas. Al menos, la misa por San Antón y la bendición se celebró el sábado en Llaranes y ayer, por partida doble en La Magdalena, primero en San Agustín y después en Santa María Magdalena de Corros.

Poco antes de las 11.00 horas, un grupo de personas, algunos niños, esperaba a la puerta del templo. Iban acompañados de sus animales, la mayoría perros aunque también gatos y un canario de nombre "Kira" que portaba Daniela Lorente en una jaula. Leo Sierra y Marko Martín llevaron también sus respectivos animales de peluche, un oso, "Osito Tedi", y un kiwi, "Kiwicito" que también fueron rociados con agua bendita. Tomás García Arduengo hizo lo propio con "Mimi", su gato. Mientras tanto, "Balú" que es un perro de raza Tekel, ladra. Eso justo antes de ser bendecido. "Bendecir a los animales les da salud y suerte", indica García Arduengo.

El párroco David Cuenca detalló desde el púlpito la importancia de velar por el cuidado y aseo de los animales. Habló de la responsabilidad de los humanos para con los animales domésticos y "algunos no tan domésticos", en referencia a la cabra que Javi Conde había llevado a bendecir. La cabra de color blanco llegó a balar en el interior del templo, donde en la parte de atrás estaban Adelina Fernández y María González con otro "Balú", un perro de raza Boyero de Berna.

Javi Conde es un asiduo a la misa de San Antón y asiste a catecismo. Es más el año pasado llevó dos corderos para bendecir. Su intención este año era llevar un pony a la iglesia. "No me dio tiempo a prepararlo", señala el pequeño, que detalla a continuación que su familia tiene una ganadería en Castañeda, la Conde Agudín, que cuenta con doscientas cabezas de ganado. Otro de sus planes para años venideros por San Antón es llevar a bendecir una xata casina. Daniela Lorente, Inés Jiménez y Conde han montado un puesto a la entrada del templo. Los tres forman parte del grupo de catequesis y venden pulseras, collares y pendientes y con la recaudación que obtengan quieren viajar a Santiago de Compostela.

Camila y Mateo Morales son hermanos y fueron juntos a la iglesia con sus dos perros Teckel marrón, más conocidos como "salchicha". Se llaman "Denver" y "Fido". "Como nosotros somos católicos, ellos también vienen a la iglesia", señala Camila Morales.