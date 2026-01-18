La exposición de Mariscal registró un total de 11.700 visitas
La muestra centrada en ilustraciones sobre cerámica de Miranda fue clausurada el día 11
I. G.
La exposición "Mariscal dialoga con Miranda" fue clausurada el pasado domingo y desde su apertura el 18 de octubre registró un total de 11.700 visitas en la Casa de Cultura. En un principio, Cultura sopesó cerrar la muestra el 30 de noviembre, sin embargó decidió continuar hasta el 11 de enero teniendo en cuenta la buena acogida recibida. Durante ese periodo de ampliación recibió 3.700 visitas, llegando a alcanzar 350 visitantes en un día.
La exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que muestra la intervención artística de Xavier Mariscal sobre 39 piezas de cerámica negra de Miranda. Esas piezas son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal el pasado septiembre, en la Factoría Cultural. Este trabajo consistió en una intervención contemporánea sobre las formas tradicionales de la alfarería local, creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada, profesores de la Escuela Municipal de Cerámica. "Agradecemos a Xavier Mariscal que colaborara en esta muestra que pretende rendir homenaje a esa herencia que debemos preservar", indicó la edil de Cultura, Yolanda Alonso.
