IU se felicita por el acuerdo presupuestario
Agustín Medina destaca "la actitud propositiva" del concejal David García
s. F.
El acuerdo presupuestario para el próximo año entre PSOE y las dos partes de Cambia Avilés, la de la oposición (Podemos) y la del gobierno (IU) permite garantizar la gobernabilidad municipal y refleja la capacidad de diálogo de la izquierda avilesina, anteponiendo el interés general a la confrontación política, señala el portavoz de IU, Agustín Medina, que destacó el trabajo de negociación liderado por la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz, así como la actitud propositiva del portavoz de Podemos, David García.
El presupuesto de 2026 constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas municipales y define un modelo de ciudad progresista, centrado en mejorar la calidad de vida, reforzar la cohesión social y reducir desigualdades. Las cuentas priorizan el derecho a la vivienda, un plan de barrios y el avance en la gestión directa de los servicios públicos, aportando estabilidad institucional y certidumbre económica al municipio.
