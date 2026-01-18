María Jesús Rossell, presidenta de la asociación de jubilados del San Agustín: "Es un lujo que mis hijos y nietos nacieran en el hospital que ayudé a fundar"

María Jesús Rossell Cantón (Larache, Marruecos, 1954) es avilesina "de toda la vida", llegó a Avilés siendo poco más que una bebé. Esta enfermera jubilada en el Hospital San Agustín, qu eeste 2026 cumple sus bodas de oro, es también la presidenta de la asociación de jubilados del área sanitaria III.

El San Agustín cumple 50 años, ¿cómo lo ve?

Lo veo un lujo. Creo que eso es algo que no se olvida en toda la vida. Parece que nos pasaron 50 años, que así puestos en el papel parecen pocos, pero es toda una vida.

¿Cuándo comenzó a trabajar en el Hospital?

Cuando no había casi ni edificio, en el año 75.

¿Y a qué se dedicaba?

Cuando yo llegué al hospital era una enfermerina recién terminada la carrera, tranquila, buena, con buenas intenciones. Y cuando me jubilé seguía siendo enfermera, pero yo creo que no tan buena.

¿No tan buena en qué sentido?

La vida te va enseñando cosas. Buena persona siempre, y mejor profesional, también, las cosas como son. Cuando llegué al hospital, era una enfermerina joven, soltera y salgo del hospital siendo abuela. Yo creo que eso es un lujo, que tus hijos y tus nietos hayan nacido en el hospital que tu ayudaste a fundar. Eso marca.

Este aniversario le toca en lo personal por varios motivos, en lo laboral y porque en el San Agustín nacieron sus hijos y nietos...

Trabajé toda la vida, 46 años. Yo viví el mundo sin hospital. Antes solo estaba la Cruz Roja, el Hospital de Caridad y el Hospitalillo, no había nada más. Entonces se hizo el hospital y eso marcó un hito, no solo ya en la gestión sanitaria, también en la comarca de Avilés, porque ahora mismo el San Agustín debe ser el mayor empleador de la comarca, hay más de mil personas trabajando como propios.

Hábleme de su asociación.

Empezó en el año 2019, que yo todavía no estaba jubilada, y tuvo que pararse por culpa de la pandemia. Luego, ya en el 2023, se retomó. Somos ya 170 y pico asociados, y además somos la única asociación de estas características que hay en el Principado, porque hay asociaciones, por ejemplo, por estamentos: de médicos, enfermeros…, nosotros somos una asociación que integra todos los estamentos. Tenemos médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, agentes de mantenimiento, tenemos asociados de todos los estamentos. En la asociación son iguales el que era gerente que el que era el celador.

¿Y qué se dedica la asociación?

Hacemos rutas de senderismo adaptadas a la gente, que no somos chiquillos, somos ya bastante mayores de edad. También organizamos charlas informativas y luego tenemos un convenio con la asociación cultural La Serrana con los que también hacemos conferencias y formación. Además, tenemos un convenio con Cruz Roja en el que solemos dar formación al personal, lo que nos demande Cruz Roja. Hacemos presentaciones de libros, también comidas, cenas, bailes… La parte lúdica es importante y también la cultural. También colaboramos siempre con cualquier cosa que nos pidan desde el área sanitaria. No dejamos de estar dentro de lo que es la organización sanitaria.

¿Qué van a promover con motivo del 50.º aniversario?

Estamos gestionando mesas redondas. Formamos parte del comité científico y ayudando a la gerencia en todo lo que nos piden, yo creo que estamos para eso.

Concrete.

En esas mesas se va a poner en valor un poco lo que fue el pasado del hospital. Pero nos parece muy importante el recalcar que el pasado está bien, pero que hay que mirar al futuro y que hay que dar cobertura a la nueva gente que viene y, sobre todo, que el hospital siga creciendo otros muchos años más. Yo creo que no nos podemos poner como la abuela cebolleta pensando que todo lo de antes era mejor. Hay que pensar en el pasado del hospital con gratitud, el presente con responsabilidad y el futuro con optimismo.

Cuando fue inaugurado, en 1976, Avilés y su comarca eran diferentes a la actualidad.

Completamente diferente. Cuando en el año 76 se abrió el hospital lo que primaba eran las plantas de ginecología, de pediatría. Hoy en día, la población cambió completamente. Ahora mismo hay un índice de personas mayores muchísimo más grande y eso ocurre en todo el área sanitaria. Eso condiciona un poco lo que es la marcha de la atención sanitaria.

Es una de las pioneras del San Agustín

Cuando abrió el hospital estaba dentro de un grupo de personas que lo que hacíamos era repartir lo que llegaba de fuera en los servicios. Porque no había nada. Debíamos ser siete u ocho personas. Entonces empezaban a llegar materiales y los llevábamos a las unidades de Enfermería donde supuestamente iban a abrir. Ahí estuvimos poco tiempo, hasta que empezó a abrir la primera unidad de Enfermería. Estuve primero en Medicina Interna. Luego pasé a la Escuela de Enfermería, porque el San Agustín tuvo escuela de enfermería donde fui jefa de estudios mientras duró, del 77 al 83, y solo hubo dos promociones. Y después de la Escuela pasé al servicio de electros y endoscopias. Después fui a la supervisión de la tercera planta de Medicina Interna. Eso fue un periodo profesional muy importante. Ahí pasé veintipico años para finalizar en el servicio de Prevención de riesgos laborales, donde me jubilé.

¿Cuándo se jubiló?

En el 2020, en febrero, justo antes de la pandemia.

¿Y cómo lo vivió?

Lo pasé muy mal pensando en la gran labor que estaban haciendo mis compañeros. Pensaba mucho en la gente que había dejado en el hospital y lo viví de cerca porque mis hijos son trabajadores sanitarios. Cuando mis hijos llegaban y contaban cosas en casa yo me horrorizaba.

¿Son sanitarios en el San Agustín?

Uno sí, Alberto, y la otra, Nuria, nos fue infiel al San Agustín y trabaja en el HUCA. Entonces lo pasé mal.

¿Echa de menos el hospital?

Echo mucho de menos los compañeros y luego, sobre todo, lo que es la vorágine del hospital. Pero desde que me jubilé yo no sé cómo tenía tiempo de ir a trabajar ocho horas. Porque es que yo ahora tengo una agenda increíble...

Con esa asociación no quiso desligarse del hospital

No, no quiero desligarme porque el hospital es mi vida.

¿No quiere y no puede?

¿No puedo? Sí puedo, sí, lo que pasa es que no quiero.