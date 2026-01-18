El patrocinio del Ayuntamiento al Real Avilés (que asciende a 225.000 euros), pendiente de firma desde hace siete meses

Siete meses después de que el Real Avilés oficializara que disponía de la documentación que acreditaba que no tenía cuentas pendientes con la Administración y de que el Ayuntamiento comunicara que se convertiría en patrocinador del primer equipo de la ciudad, aún no ha sido suscrito el convenio que regula esa relación y que ha llevado a imprimir en las camisetas oficiales "Avilés, Ciudad Milenaria".

Ese escenario de nueva normalidad en la relaciones entre el Consistorio y el club cuajó el mismo verano en el que los blanquiazules comenzaban a preparar la temporada en la ansiada Primera Federación. Los 225.000 euros que percibiría el Real Avilés tras su ascenso se desglosaban en: 150.000 para el patrocinio de la camiseta del primer equipo y los otros 75.000, por la vía de la subvención, como otras tantas entidades deportivas del municipio. El gobierno local entendía que llevar la marca de la ciudad por 19 ciudades españolas tenía un impacto significativo y como tal se acordaron esos 150.000 euros destinados al patrocinio.

Ya en el pleno del pasado agosto fue motivo de debate la propuesta del gobierno local de destinar al patrocinio del Real Avilés una parte de las cantidades abonadas por ArcelorMittal en 2025 por el uso de las antiguas instalaciones de la Fundación Metal que tras su crisis, regresaron a las arcas municipales. La fórmula de aquella modificación presupuestaria no convenció en las filas del PP, no porque no estuvieran de acuerdo con el patrocinio al Real Avilés, sino porque pedían emplear aquel dinero para otros fines, habida cuenta que consideraban que existían otras partidas para cumplir con el compromiso adquirido con el club blanquiazul.

Iniciado ya el nuevo ejercicio, el Real Avilés continúa a la espera de que se cumpla el compromiso municipal anunciado en verano. Poco se ha avanzado en la nueva concesión, que sería la antesala a la reforma del estadio. El Suárez Puerta acusa ya el paso del tiempo sin una intervención de mantenimiento. Con la anterior concesión ya caducada, la prioridad en este momento pasa por avanzar hacia una concesión temporal. Ese proceso, tal como se anunció en verano, iría a dos velocidades, primero mediante un acuerdo condicionado que se prolongaría durante un período de tiempo aproximado de cuatro años, el que permitiría avanzar en la segunda parte, confeccionar un plan de viabilidad, elaborar el proyecto definitivo y la publicación de los pliegos que llevarían a una concesión con carácter definitivo. Ese hito estaría marcado para 2029, lo que permitiría avanzar al club en este tiempo en su profesionalizacion.

Pero estos años de "pelea" del Real Avilés, a juicio de sus directivos, para soltar el "lastre" de deudas pasadas continúan a la espera del "salto" administrativo de la nueva concesión. De uno y otro lado se ha venido defendiendo en estos meses que se está trabajando en ello, pero la realidad es que desde el anuncio de patrocinio del pasado verano poco más se ha avanzado en esa vía. El club confía en recibir las cantidades anunciadas mientras continua recorriendo los campos de España con la marca "Avilés, Ciudad Milenaria". Este mismo viernes, en las instalaciones de Lezama, cuna de la cantera del Athletic.

Más avanzada se encuentra la inversión en la Ciudad Deportiva de Corvera, donde el club estaría dispuesto a llevar allí el estadio si no se llega a desatascar ninguna de las cuestiones anteriores.